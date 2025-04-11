高雄「地后」贏地王　租金最貴十字路口一次3店暫熄燈

記者張雅雲／高雄報導

高雄公告現值的「地后」，位於高雄巨蛋商圈博愛路，其中博愛路、明誠路口店面堪稱金雞母，是北高雄租金加總最貴十字路口，甚至比地王店面租金還高，不料近期4角包括「韓八」、「茶六」一口氣有3店暫熄燈。信義房屋專家表示，群聚效應一舉墊高租金。

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▲高雄博愛路、明誠路口店面堪稱金雞母，是北高雄租金加總最貴十字路口，甚至比地王店面租金還高。（圖／記者張雅雲攝）

▲「韓八」與地主近期對簿公堂，地主提告要求「韓八」需給付積欠租金，法院審理後，還要繼續按月支付租金80萬元。（圖／記者張雅雲攝）

高雄2025年土地現值地后由明華路、裕誠路間的博愛二路拿下，每坪達171.9萬元，僅次於地王三多四路的每坪單價195萬元。其中博愛路、明誠路口店面堪稱金雞母，甚至比地王店面租金還高。

該十字路口的西北角為明華國中、西南角則是已熄燈的「韓八韓日燒肉鍋物」，東南角則是「茶六燒肉堂」，東北角為京城建設的大樓「京悅」，1樓共有2間大型店面，分別為興富發接待中心以及已退租的星展銀行。

沒想到高雄租金最貴的十字路口，近期竟一口氣有3角熄燈，「韓八」與地主對簿公堂，地主提告要求「韓八」需給付積欠租金，法院審理後，日前判韓八需支付積欠的623萬元租金和違約金，還要繼續按月支付租金80萬元，目前仍在訴訟中，以致去年被山陀兒颱風吹毀的店面，至今仍未修復。

▲星展銀行租約到今年4月中，近期開出月租金55萬元招租。（圖／記者張雅雲攝）

而另一間茶六燒肉則是圍起白色圍籬，連Google Maps都顯示暫停營業，該店表示，至5月下旬店內將進行設備維護更新，在地仲介透露，該店租賃實登未公布，據了解月租金也要100萬元。

而原本開在東北角樓店的星展銀行，租約到今年4月中，開出月租金55萬元招租。高雄市仲介公會理事陳揚智表示，樓店租金行情沒有其餘2個角間店面那麼高，但2間樓店粗估月租金也要110萬元，如此一來，該路口3間角店面每個月就有至少290萬元，已是高雄最貴租金十字路口。

位置 現況 租金 西北角 明華國中 - 西南角 韓八與地主訴訟中 80萬 東南角 茶六整修中，設備維護更新 預估100萬 東北角 2間樓店(接待中心、招租中) 招租55萬

▲高雄租金最貴十字路口。（ETtoday製表）

信義房屋博愛明誠店一級專員林威廷，以土地價值來看，茶六與韓八所在的角地，因具備商業用途及廣告效益，價格不菲，預估單價約在300~350萬元之間。而樓店成交單價方面，若為一樓店面，則約落在每坪125~150萬元。

租金方面，最熱鬧的路段如博愛二路、明誠二路、裕誠路、富民路、富國路，因群聚效應明顯，店面、臨正大馬路有明顯廣告招牌效益，單價約每坪2200~4000元。

儘管如此，空租率相對仍低，一旦有店面退出市場，立即有新業者接手，顯示出群聚效益帶來的強大吸引力，至於該區建物坪數100坪以下的中小型店面，月租金落在6~10萬元。

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