【廣編】精誠國際攜手人文美學建築團隊　打造敦南靜巷高端寓所

▲精誠國際攜手人文美學建築團隊，打造敦南靜巷高端寓所。

圖、文／精誠國際提供

北市大都更時代來臨！根據統計，台北市以敦化南北路沿線都市更新重建案最多，其中以霖園蔡家寶豐隆興業名下「敦南誠品改建案」-敦南金融大樓，與「成功市場改建案」最受矚目！位於敦化南路二段、四維路靜巷的「敦南詠楽」，座落成功市場改建案旁、近鄰敦南誠品改建案，昨（4/10）於接待會館舉辦公開活動，對外宣示「精誠國際」首度跨入高端住宅領域，並傳遞友善共好的品牌經營理念。

「精誠國際」李振嘉董事長表示，「敦南詠楽」位居台北大安區精華地段，近400坪基地難能可貴，精誠國際秉持從土地出發、與環境分享、與生活共好的品牌精神，與蘇喻哲建築家等設計規劃團隊歷經多年琢磨，運用退縮綠化、謙讓開放等原則打造與環境友善的自然建築，平面車位與零店面的規劃，也讓住家的生活品質更符合高端客層的低調隱私需求。且「敦南詠楽」擁有絕佳的區段位置與發展前景，敦化南路眾多豪宅與頂級酒店沿著一路開展，東區SOGO、微風、信義計劃、大安森林與永康青田皆舉步可達；成功市場改建迎來大面積都會休閒綠地，大陸建設、宏泰集團、元利建設、中國開發、寶豐隆興業等，注入千百億資金等待城市煥然一新。

絕佳地理位置與超越同級標準的人文美學規格，深獲高質感資產階層肯定與指名購買，無論是殷實的企業主與二代，或是科技業新貴與教授、醫師等，低調注重隱私的人格特質與「敦南詠楽」的沈穩內斂不謀而合，甫公開即創下銷售佳績，是全球貨幣資金湧現、台灣超額儲蓄與通貨膨漲之下，最佳保值增值的優勢資產首選，也是靜謐從容優雅的居住場域。

建案位置：台北市大安區四維路226號

貴賓專線：02-2707-9988