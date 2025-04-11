憂關稅衝擊「想退蛋黃區預售屋」！專家點頭曝現況：開始送裝潢了

▲原PO想退掉預售屋。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



記者施怡妏／綜合報導

台股這周走勢猶如雲霄飛車，崩盤3天後翻紅，但貿易戰未歇加上美股重挫，仍有許多不確定性，就有網友表示，剛簽了一間高雄蛋黃區的預售屋，但現在股市波動大，擔心房價受影響，考慮先退掉，等知道房市明朗一點再買回來，對此，信義房屋專家表示，其實是可以的，價格可能會再低，「已經在送裝潢了」。

有網友在Dcard發文，「剛簽的預售屋該退掉嗎？」剛在高雄蛋黃區買了一間預售屋，對價格和物件都相當滿意，但最近市場因關稅戰，造成股市動盪不安，對未來房市的走向感到憂心，擔心預售屋的價格會因市場波動而下跌，「是否開始送裝潢、家電甚至降價？」

他考慮在審閱期內，退掉已簽約的預售屋，等待房市比較明朗後再重新考慮購買。

貼文曝光，網友認為地點好，可以先留著，「我不會退耶，因為在蛋黃區，加上價格、物件都是滿意的」、「股市大跌說不定為了避險，許多資金會流入房地產，其實也蠻難講的」、「我是認為有需求跟有能力支付接下來的貸款就買，畢竟現在蛋黃區的房子後續可能會有漲的空間，今天你退掉了，下星期可能就馬上被別人買走了」、「蛋黃區先不要退，如果每月房貸還不至於影響正常生活的話」。

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，如果對於現在動盪感到不安，可以趁審閱期先賣掉，而且說實在的，現在的房市沒有以前那麼熱，也許等過一陣子再買，價格會更漂亮，「去年一季可以賣1萬5000件，現在最後一季只剩下5000件，只剩下三成，現在買房已經在送裝潢了」。