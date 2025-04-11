高雄鳳山吞農藥、鹽酸2死「類凶宅」　658萬求售引熱議

▲高雄有間「類凶宅」，送往醫院救治數日後離世，開價658萬元求售。（圖／翻攝自Facebook／我是凶宅！！買賣/法拍/投資/撿便宜/屋主自租自售/仲介/資訊新聞/全台/禁廣告只有凶宅可進。）

記者張雅雲／高雄報導

高房價時代，窮比鬼可怕，凶宅詢問度也跟著大增。高雄有間「類凶宅」，父子兩人事隔多年，先後在屋內吞下農藥和鹽酸自殺，不幸送往醫院救治數日後離世，開價658萬元求售，引來不少網友熱議到底算不算凶宅？

《地產詹哥老實說》EP251／別再亂看實價登錄！ 5大錯誤用法當心「買貴賣便宜」

原PO在臉書粉專《我是凶宅！！買賣/法拍/投資/撿便宜/屋主自租自售/仲介/資訊新聞/全台/禁廣告只有凶宅可進。》PO文求售，該物件為地上3樓透天，位於高雄鳳山南正二路巷內，屋齡40年，地坪20.3坪、格局為4房1廳2衛

，開價658萬元，並註明誠可議價。

根據銷售資料顯示，該物件的屋主及兒子分別在2016年及2023年，服農藥和鹽酸自殺，送往醫院救治數日後離世，形成「類凶宅」。

網友直言「不是在屋內死亡不夠兇，所以才賣6百多萬」、「人沒死在裡面，但執念深重，磁場紊亂，再便宜也不要買跟住」、甚至引來不少網友疑惑發問「沒在屋內死亡 這樣算凶宅嗎？」

▲不少網友疑惑發問，「沒在屋內死亡 這樣算凶宅嗎？」（圖／翻攝自Facebook／我是凶宅！！買賣/法拍/投資/撿便宜/屋主自租自售/仲介/資訊新聞/全台/禁廣告只有凶宅可進。）

高雄市仲介公會監事召集人鄭啟峯表示，「凶宅」通常指發生非自然死亡的房屋。無論事件的發生地或是陳屍地，皆被視為「凶宅」，雖然住戶是在醫院去世，嚴格來說不算凶宅，但「類凶宅」也會嚴重影響買家觀感，為避免交易糾紛，房仲仍應在交易前，主動告知相關資訊。

鄭啟峯表示，該物件附近就是五甲商圈，區段為早期發展生活圈，各項機能相當便利，商圈店家林立，購屋需求相當穩定，有不少屋齡40年以上的透天，巷內住家總價普遍落在500~700萬元。若臨路可作為店面使用透天，總價達1400~1600萬元。

由於「類凶宅」相較凶宅，房價受影響程度有限，鄭啟峯說：「雖然是低總價透天，但新買家可能需投入整修成本加上貸款成數也有限，就看個人接受度。」

《地產詹哥老實說》EP251／別再亂看實價登錄！ 5大錯誤用法當心「買貴賣便宜」