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林口豪宅「套在高點」！爆法拍戶後…屋主持5年慘賠817萬出場

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林口,三井outlet park（圖／資料照）

▲林口近年來機能快速發展，包括三井outlet、機場捷運皆已建設完成，成為消費者換屋及購屋的熱門區域。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

生活中心／綜合報導

新北市林口區因鄰近桃園機場捷運、林口長庚醫院與三井outlet，曾吸引大批投資客前往置產，然而近年受房價修正影響，林口區已經開始貼上「賠售俱樂部」標籤，尤其豪宅賠售案例不斷，市場變得冷清。根據實價資料公布，近年陸續傳出賠售案例之外，位在林口忠孝路段上的社區還出現法拍屋，更出現了屋主持有5年認賠817萬出場案例。

位於林口忠孝路段上的豪宅，屋齡僅6年，規劃地上23層樓、地下3層樓，總戶數58戶，建案地理位置佳，坐擁7000坪扶輪公園綠地，周邊鄰近三井outlet、影城和桃園機場捷運，推案時曾吸引不少中、高資產階級購屋族，然而近幾年房市景氣卻不佳，投資客紛紛斷頭求生，該社區3樓戶、15樓前後遭到法拍，並出現賠售案例。

根據內政部實價登錄資料，原本於2013年9月以3777萬元成交的14樓戶，更在2018年8月以2960萬元售出，持有5年後轉手竟賠掉817萬元，這價格相當於賠掉了一間台北的小套房。

▲林口豪宅出現持有5年卻大賠817萬出場的案例。（圖／翻攝自內政部不動產交易實價查詢服務網）

▲林口豪宅出現持有5年卻大賠817萬出場的案例。（圖／翻攝自內政部不動產交易實價查詢服務網）

房仲業者指出，該屋主2013年入場買在高點，加上大坪數豪宅總價過高，與現今消費者需求不符，該物件坪數過大、公設過高，社區管理費也可觀，導致一般消費者購買意願降低，進而變成行情走跌。

不過也有另名房仲解釋，並非林口豪宅價格一定跌，仍舊得看屋主何時入場，若買在最高點，當然只能降價求售。房仲業者表示，林口其實坐擁各項利多，但房價終究敵不過「價格修正」的命運，前三年平均每年下修10至20%，平均新案幾乎是打7折價銷售。

關鍵字：林口豪宅房產雲法拍

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