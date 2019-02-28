百億推案浪潮席捲全台　政策友善建商遍地開花！

▲新春剛過，全台百億級建案大出，市調單位總計共高達11個。（圖／記者陳韋帆攝）

記者陳韋帆／台北報導

據住展雜誌統計，今年全台有11個量體達百億元以上的建案，總銷金額衝破2千億以上；其中台北市有1個、新北市4個、桃園市1個、新竹縣1個、新竹市1個、台中市2個，以及高雄市1個，百億級建案在全台遍地開花。住展雜誌企研室經理何世昌表示，去年以來買氣回溫，再加上政府對房地產頻頻釋出友善政策，建商推案信心水漲船高，百億級建案推案潮因而湧現。

雙北五大案 個個有來頭

預計於今年開賣的百億級指標大案中，以南港輪胎舊廠都計變更開發案「世界明珠」量體最大，住宅加商辦總量上看800億元。該案總樓地板面積約6.7萬坪，規劃住宅、商辦、商場與藝文展演空間。

新北市百級建案數量最多，包括板橋「帝國廣場」、汐止「美麗山林」、三重「EBC東森電視商貿中心開發案」淡水「海上皇宮」等案；「帝國廣場」是江翠北側最大規模建案，「美麗山林」為甲山林自建案，「海上皇宮」則是宏盛、甲山林合建案。

何世昌進一步表示，新北市四件百億級大案都各有特色，其中「帝國廣場」不僅是江翠北側重劃區第一個百億級建案，也是第一個結合住宅、商場的複合式開發案。「美麗山林」位於汐止水源路二段，主打大台北較少見的別墅社區。「海上皇宮」為淡海新市鎮高價建案，規劃私人遊艇碼頭，專攻高階客層。三重「EBC東森電視商貿中心」則是茂德向頂團買下的新燕廠土地，將開發成三重史上最大規模的廠辦案。

造鎮級別 千戶大案來了

桃園今年也有一件百億級建案「竹城甲子園」，該案位於龜山A7重劃區，總戶數逾千戶。該案鄰產專區、面滯洪池公園，且距捷運站不遠，號稱「A7地王」，已經先進場宣傳。

竹縣竹北喜來登飯店旁，豐邑建設將打造量體約130億的指標案；該案為複合式開發，有住宅、辦公室與商場，共計三十五層，樓高約125米，將成竹北的地標型建築。竹市「親家潤隆關埔案」，堪稱是關埔重劃區最後一塊大基地，由親家、潤隆建設合建，兩方各占50％，總戶數約千戶。

看好後市 中、南部推案升溫

中、南部也不遑多讓，今年共有三件百億級建案登場，分別是台中市的「勤美之森」、「興富發烏日（高鐵站）案」，以及高雄市「京城美術皇居」。

何世昌指出，「興富發烏日案」主打首購族群，而「勤美之森」則攻豪宅。今年台中市豪宅市場精銳盡出，除了百億量體的「勤美之森」外，另有「忠泰老佛爺」互別苗頭，前者由有「隈研吾流」美譽的日本建築大師隈研吾操刀設計，後者則是有「老佛爺」稱號的前香奈兒創意總監拉格斐設計。

高雄市「京城美術皇居」為美術館特區內，擁有逾三千坪大基地，基地規模在美術館特區內數一數二，更是高雄今年總銷金額最高的建案。其銷售情況好壞，或許可以看得出，高雄今年房市的韓流威力能否延續。