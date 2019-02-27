ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

遭指控賺飽、關廠炒地皮　潤泰回應「將做潤弘擴廠用」！

ETtoday新聞雲

▲▼潤泰全球楊梅紡織廠。（圖／擷取自google map）

▲潤泰全球楊梅紡織廠宣布倒閉遭質疑視為「炒作房地產」。（圖／擷取自google map）

記者陳韋帆／台北報導

潤泰創新（9945）旗下潤泰全球「桃園楊梅紡織廠」關廠倒閉，桃園市產業總工會指控潤泰「犧牲勞工工作權」、「炒作土地、房地產」等事項。潤泰全球（2915）副總李天豪表示，公司虧損15～16年之久，關閉也是無奈之舉，炒作房地產絕無此事，因為該區塊將作為潤弘（2597）作為擴廠使用。

桃園市產業總工會今（27）日舉辦記者會，指控潤泰全球「楊梅紡織廠」關廠一事為「財團賺飽反關廠」，並表示應「永續經營要工作」；工會表示，紡織廠虧損是集團政策，不應犧牲勞工工作權。

並要求潤泰善意回應工會訴求，並要求該公司以法律途徑解決爭議；此外呼籲桃園市政府否準潤泰集團申請土地變更。

工會認為，紡織廠虧損原因，來自於潤泰有計畫性將訂單轉移至中國製造，卻要台灣勞工承擔中年失業的惡果；同時指控潤泰曾說楊梅廠的土地規劃，也將成為公司的題材之一。認為桃園市府應協助調解勞資糾紛，並在爭議未果前，不應核准該土地變更案。

楊梅紡織廠勞工部分共有162位，其中有93位已符合退休資格，28位屬於退休再回聘的員工，合計共41位實質受到倒閉影響。

李天豪說，公司已經年年虧損近16年，且也不斷想辦法改變當中，去年還花了4千餘萬購買新的汙水設備、紡織器材也不斷更新，但今年股東實在無法再承受虧損，進而解散；而受到影響的41位員工，公司也請到潤泰旗下其他企業、或媒介其他公司面試，並無棄員工不顧的情況

針對炒作房地產部分，李天豪強調「絕無此事」！或許有人將潤泰集團中壢的土地變更案與此案搞錯了。

根據土地區分，該區塊為工業用地，僅能作為廠房使用；該土地區位與同為潤泰創新旗下營造業潤弘精密相連，因潤弘近年業務越發興盛，所以目前規劃是合併紡織廠土地、供潤弘使用。

關鍵字：潤泰潤弘全球桃園楊梅紡織廠傳產倒閉員工勞資糾紛工會建商營造房市炒房994529152597

點這裡，留個言吧! FB weibo
  即時掌握財經新聞 快跳上ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

//cdn2.ettoday.net/images/3924

北市都更處15周年慶　林洲民到來點破歷任處長最怕這句話...

祝福大家「生意興隆」（都更處同仁全部倒一半）！北市都更處今（27）日歡慶15周年，歷任局處長、業界人士都到現場分享、交流都更經驗。其中有一位與市長柯文哲愛恨交織的神秘人物到來，即使有這樣特殊的情感，但..

5小時前

//cdn2.ettoday.net/images/3594

顏炳立：把消費者當笨蛋　韓流只是煙火、認賠2成才能談！

商仲大老戴德梁行顏炳立董事總經理顏炳立發表3月市場觀點，顏炳立說，房市已盤整進入第4年，今年是第一階段落底。他說，韓流只是煙火，蛋黃區仍要下修2成、蛋白區則是3成，並奉勸賣家接受事實，趁市場還有餘溫賣..

7小時前

//cdn2.ettoday.net/images/3923

大陸建設金豬年推案250億元　張良吉：望韓流延燒全台！

欣陸投控（3703）子公司大陸建設今（26）日舉辦春酒，大陸建設董事長張良吉開頭就說「希望韓流延燒到全國各地」。大陸建設2018總銷為53億元，較2017年成長25 ％；主要營業收入來自「寶格」及「麗..

21小時前

//cdn2.ettoday.net/images/3905

大同標售土城案股東遭拒門外　和碩70.78億元得標

大同（2371）子公司尚志資產今（26）日公開標售土城區6,080坪土地，雖然1月10日大同公司受市場派股東指控「每周一賣」干擾，今日仍疑似有股東到場關切，但因拍賣會場為「私人租借」場所，所以被拒於門..

2月26日 15:48

//cdn2.ettoday.net/images/2763

內政部「造人計畫」拚生育　住宅補貼7.2萬戶創新高

根據內政部統計，去（107）年住宅補貼戶數高達7萬2千戶，創下歷史新高。內政部表示，此次創新高原因為增加「新婚、懷孕」做為加分項目；此外過去都需要紙本申請的制度，今（108）年度將於6月將開放網路申請..

2月26日 12:49

//cdn2.ettoday.net/images/3805

補強最高220萬補助　逾30年、6樓以上老屋免費快篩

全台平均屋齡已進入超高齡時代，內政部不動產資訊平台統計，2018年第3季全國房屋稅籍住宅類數量約863萬戶，其中屋齡超過30年的老舊住宅數量已突破4百萬大關，占比即將超過50％，老屋健康檢查迫在眉睫。..

2月26日 11:09

//cdn2.ettoday.net/images/3920

跟著總裁吃麵包　隱身於大直的貝可麗烘焙工坊

興富發集團（2542）2018年全年營收上達442.05億元，創下該公司最高紀錄，今年興富發集團總裁鄭欽天也發豪語表示，「未來十年，要再賺1,000億元」，「品牌經營」方面，要啟動多元發展計劃，其中餐..

2月25日 19:02

//cdn2.ettoday.net/images/3920

新北漢子一黏就搞定的「火災警報器」　老公寓、華廈簡單裝

許多老公寓未加裝住宅警報器，也導致許多火災發生時無法及時預警，新北市消防局近年大力推廣的「火災警報器」只要一黏就完成，新北市長侯友宜也特地為獨居長者示範安裝。侯友宜表示，新北市107年推廣補助安裝「火..

2月25日 17:13

//cdn2.ettoday.net/images/3827

你住在潛勢區嗎？　新北市14區開放「土壤液化」查詢

「土壤液化區」又稱作「潛勢區」，若房屋老舊、建造時又未將地基深及岩盤，就會很容易造成倒塌等危險。新北市政府目前開放了14個轄區供民眾查詢，大家可以快點確認自己是否住在潛勢區中，若屋齡偏高且年久失修，就..

2月25日 16:46

//cdn2.ettoday.net/images/3895

住宅價格上漲0.38％　10月北市交易量減1成

根據最新實價登錄資料，台北市107年11月房屋交易件數下滑了1成，但總金額卻上漲4.18％。北市地政局分析，會出現這樣的反差，主因來自於公寓價格上漲，所以雖然交易量下滑，交易總金額仍上升。

2月25日 16:23

相關新聞

顏炳立：屋主認賠2成才能談！

做一家關一家！一張紙曝倒店秘辛

台積電穩盤　台股終場由黑翻紅小漲不到1點收10,391點

半套妹按摩1小時　警：我起生理反應

八德房價1字頭　年吸2.3萬人遷入

讀者迴響

熱門新聞

林口豪宅屋主持5年　慘賠817..

顏炳立：屋主認賠2成才能談！

逢甲夜市麥當勞「黃金三角窗」　..

林東芳新家月租30萬　日賣50..

有富爸媽真好 房產繼承者激增

新北市14轄區　開放土壤液化查..

基隆廟口爆倒店潮 房仲分析:..

救蕭條商圈！　專家：想法蠢到嚇..

台資真的回來了　台商買豪宅土地

北市都更處15周年慶　林洲民到..

最新新聞更多

台灣人財產保險滲透度　低於1%

蛋黃區豪宅有建案擠下帝寶

產業進駐「A7新市鎮」首購族動..

香港448人夜宿「24小時速食..

南市「運河星鑽區段徵收區」3月..

邱復生：蘇花改通車花蓮就翻轉了..

空拍帶動農地買賣　影像更真實

移居桃園熱　建商7大建案皆完銷

2019大發！暖爸人生最正確的..

台女1500萬買澳洲房！180..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366