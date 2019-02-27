遭指控賺飽、關廠炒地皮　潤泰回應「將做潤弘擴廠用」！

▲潤泰全球楊梅紡織廠宣布倒閉遭質疑視為「炒作房地產」。（圖／擷取自google map）

記者陳韋帆／台北報導

潤泰創新（9945）旗下潤泰全球「桃園楊梅紡織廠」關廠倒閉，桃園市產業總工會指控潤泰「犧牲勞工工作權」、「炒作土地、房地產」等事項。潤泰全球（2915）副總李天豪表示，公司虧損15～16年之久，關閉也是無奈之舉，炒作房地產絕無此事，因為該區塊將作為潤弘（2597）作為擴廠使用。

桃園市產業總工會今（27）日舉辦記者會，指控潤泰全球「楊梅紡織廠」關廠一事為「財團賺飽反關廠」，並表示應「永續經營要工作」；工會表示，紡織廠虧損是集團政策，不應犧牲勞工工作權。

並要求潤泰善意回應工會訴求，並要求該公司以法律途徑解決爭議；此外呼籲桃園市政府否準潤泰集團申請土地變更。

工會認為，紡織廠虧損原因，來自於潤泰有計畫性將訂單轉移至中國製造，卻要台灣勞工承擔中年失業的惡果；同時指控潤泰曾說楊梅廠的土地規劃，也將成為公司的題材之一。認為桃園市府應協助調解勞資糾紛，並在爭議未果前，不應核准該土地變更案。

楊梅紡織廠勞工部分共有162位，其中有93位已符合退休資格，28位屬於退休再回聘的員工，合計共41位實質受到倒閉影響。

李天豪說，公司已經年年虧損近16年，且也不斷想辦法改變當中，去年還花了4千餘萬購買新的汙水設備、紡織器材也不斷更新，但今年股東實在無法再承受虧損，進而解散；而受到影響的41位員工，公司也請到潤泰旗下其他企業、或媒介其他公司面試，並無棄員工不顧的情況

針對炒作房地產部分，李天豪強調「絕無此事」！或許有人將潤泰集團中壢的土地變更案與此案搞錯了。

根據土地區分，該區塊為工業用地，僅能作為廠房使用；該土地區位與同為潤泰創新旗下營造業潤弘精密相連，因潤弘近年業務越發興盛，所以目前規劃是合併紡織廠土地、供潤弘使用。