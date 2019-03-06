打房司令張金鶚買4千萬房　張欣民：一次學到購屋6堂課

▲張金鶚時任北市副市長時，因祭出一連串房屋稅制，遭業界戲稱「空頭司令」。（圖／記者黃瀞瑩攝）

記者陳韋帆／台北報導

前台北市副市長張金鶚，在郝龍斌時期接連祭出豪宅、囤房等稅制，一系列稅制也讓房地產業界戲稱他為「空頭總司令」。日前卻傳出張金鶚購入4,000萬房屋，導致業界諸多議論。消基會房屋委員會召集人張欣民表示，從此次事件，其實可以讓消費者學到寶貴的6堂課。

張金鶚隨著郝龍斌下任後，回到政治大學回任教授，近日購買了總價4,000萬、人生中的第4間房子；雖然在事件傳開後，急忙公開澄清，此舉是為與妻子退休生活之用的換屋動作，但因過去政策執行，仍遭業界議論紛紛。

張金鶚購屋的動作，讓人有落差很大的違和感，也引來市場上諸多譏諷式的批評，張欣民指出，買賣屋本是個人之自由，毋庸多所批評；不過他說，購屋者也可藉此經驗，學到寶貴的買房6堂課。

此次事件應該讓大家體悟到買房的6個重點，一、「自住不必等」二、「首選環境」三、「近公司」四、「與雙親居所距離拿捏」五、「附近要多點停車位」六、「有錢就要買」

業者一定會告訴你，空頭司令都買房了，你為甚麼還不買。張欣民說，但這次要學到的，是「自住購屋不必等到最低點，符合需求最重要」。畢竟房價何時落底沒人知道，張金鶚此次購屋也僅是為退休之用。

此次張金鶚購屋區位，選擇在政大附近文山區，是他最熟悉的環境，又近上班地點。既不容易踩到嫌惡設施地雷，又省去上班舟車勞頓之苦，對於保值、長久居住都很合適。

張欣民感嘆說，現在許多年輕人因擔心婆媳、子女教養等問題，所以不喜歡與父母居住，但畢竟親情難以切割。但此次張金鶚選擇與父母同社區，生活卻不會互相干擾的地點購屋，相當得宜。

對於張金鶚此次購屋買了2個車位，張欣民說，在大台北地區，許多朋友拜訪都很難找到停車位，張老師應該是看到現代居家的小細節，所以換新房子才會想要有2個停車位的想法。

最後，從張金鶚的購屋經驗看來，以舊的3間房屋換購4,000新屋絕對綽綽有餘，印證了他有錢就買屋、買了也不隨便賣。張欣民分析，這樣的保守理財觀念是正確的，但第4間房屋是否如前3間一般有增值空間，就需要時間來考驗了！