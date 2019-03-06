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打房司令張金鶚買4千萬房　張欣民：一次學到購屋6堂課

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張金鶚卸任前的畢業感言。（圖／記者黃瀞瑩攝）

▲張金鶚時任北市副市長時，因祭出一連串房屋稅制，遭業界戲稱「空頭司令」。（圖／記者黃瀞瑩攝）

記者陳韋帆／台北報導

前台北市副市長張金鶚，在郝龍斌時期接連祭出豪宅、囤房等稅制，一系列稅制也讓房地產業界戲稱他為「空頭總司令」。日前卻傳出張金鶚購入4,000萬房屋，導致業界諸多議論。消基會房屋委員會召集人張欣民表示，從此次事件，其實可以讓消費者學到寶貴的6堂課。

張金鶚隨著郝龍斌下任後，回到政治大學回任教授，近日購買了總價4,000萬、人生中的第4間房子；雖然在事件傳開後，急忙公開澄清，此舉是為與妻子退休生活之用的換屋動作，但因過去政策執行，仍遭業界議論紛紛。

張金鶚購屋的動作，讓人有落差很大的違和感，也引來市場上諸多譏諷式的批評，張欣民指出，買賣屋本是個人之自由，毋庸多所批評；不過他說，購屋者也可藉此經驗，學到寶貴的買房6堂課。

此次事件應該讓大家體悟到買房的6個重點，一、「自住不必等」二、「首選環境」三、「近公司」四、「與雙親居所距離拿捏」五、「附近要多點停車位」六、「有錢就要買」

業者一定會告訴你，空頭司令都買房了，你為甚麼還不買。張欣民說，但這次要學到的，是「自住購屋不必等到最低點，符合需求最重要」。畢竟房價何時落底沒人知道，張金鶚此次購屋也僅是為退休之用。

此次張金鶚購屋區位，選擇在政大附近文山區，是他最熟悉的環境，又近上班地點。既不容易踩到嫌惡設施地雷，又省去上班舟車勞頓之苦，對於保值、長久居住都很合適。

張欣民感嘆說，現在許多年輕人因擔心婆媳、子女教養等問題，所以不喜歡與父母居住，但畢竟親情難以切割。但此次張金鶚選擇與父母同社區，生活卻不會互相干擾的地點購屋，相當得宜。

對於張金鶚此次購屋買了2個車位，張欣民說，在大台北地區，許多朋友拜訪都很難找到停車位，張老師應該是看到現代居家的小細節，所以換新房子才會想要有2個停車位的想法。

最後，從張金鶚的購屋經驗看來，以舊的3間房屋換購4,000新屋絕對綽綽有餘，印證了他有錢就買屋、買了也不隨便賣。張欣民分析，這樣的保守理財觀念是正確的，但第4間房屋是否如前3間一般有增值空間，就需要時間來考驗了！

關鍵字：政大張金鶚郝龍斌奢侈稅豪宅稅打房空頭張欣民買屋購屋首購車位退休

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