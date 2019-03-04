鄭欽天：看好「飯店、商場」商機　興富發布局全台啟動

▲興富發總裁鄭欽天。（圖／興富發建設提供）

記者陳韋帆／台北報導

興富發（2542）建設集團總裁鄭欽天發下豪語，「未來的十年，期許再賺1,000億元」。而今（4）日該集團旗下「貝可麗烘焙工坊」就在大直植福路的「台北時代廣場」上正式拉開序幕。鄭欽天表示，在高雄、台南、台中、新竹、桃園、台北市、新北市、基隆已布局好通路並逐漸打開知名度。

鄭欽天指出，現在可以看到，商辦市場投資的客人越來越多，除了自用外，有非常多的房東願意投資到辦公大樓來，從推案經驗來驗證，產業正逢台商返台擴張及第二代接班的契機，傳產總部門面、二代居住空間，都需要同步升級。

以台中七期興富發旗下NTC國家商貿中心、BHW鼎盛商辦大樓為例，從原來一坪月租金四、五百元的水平，短短五年漲了三倍，現在好的都到1,500元，市場不再只是住的需求、還有很多用的需求。

以服務員工、招待客戶為思考，引領未來10年新商辦樣板。鄭欽天指出，興富發的使命感，是長期在建築營造本業精進，珍貴之處在於我們幾十年的know-how與經驗值。

鄭欽天表示，包括工程技術、市場判斷、設計規劃這三項，是無法被隨意取代的，身為開發商的我們，追求的是規模、工程技術的提升、以及售後的客戶服務，興富發的產品主力是商辦與首購。

辦公硬體的到位也需要跟軟體機能相互搭配，在很多必要生活需求上能夠獲得滿足，所以，今年自有品牌即將陸續開幕，包括貝可麗烘焙工坊、高雄悦誠廣場、日式Buffet、精緻鐵板燒、精品超市、品味傢俱傢飾等，滿足的不只是消費者食衣住行，更提升辦公環境的便利體驗。

鄭欽天說，未來將規劃辦公複合商場、甚至結合飯店，其布局將遍布台北、台中、高雄。他強調，興富發「未來的十年，期許再賺1,000億元」