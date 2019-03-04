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成就一千億的第一步　興富發「貝可麗烘焙工坊」正式開幕

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▲▼貝可麗烘培坊開幕。（圖／興富發提供）

▲貝可麗烘培坊正式開幕，現場人潮湧現。（圖／興富發提供）

記者陳韋帆／台北報導

興富發（2542）建設集團總裁鄭欽天在尾牙時信心喊話，下一個十年，興富發要再賺一千億，除了建設本業外，也將跨足商場、餐飲等領域，而第一步「貝可麗烘焙工坊」，就在今（4）日在大直植福路的「台北時代廣場」上正式拉開序幕。

興富發集團除建築營造本業，今年正式正式跨足、商場、飯店、餐飲多元事業共同發展，朝十年再賺1,000億的倍增計劃邁進，「貝可麗烘焙工坊」3月4日大直CBD正式開幕，成為興富發轉型首發餐飲店舖。

▲▼貝可麗烘培坊開幕。（圖／興富發提供）

▲鄭欽天創意發想的流沙包，一出爐就搶購一空。（圖／興富發提供）

「快狠準」是在香港點心店用餐的必要功夫，只要聽到伙計一喊「流~薩~寶」（流沙包的粵語發音），馬上回應「一籠」、「兩籠」才有機會搶到剛出爐的流沙包。

興富發集團總裁鄭欽天表示，為了一嚐奶香十足的蒸包，入境隨俗的點餐方式已抓到訣竅，但也燃起了內心的Know-how魂，返台後立即請集團旗下貝可麗主廚試做記憶中的流沙包，經過鄭總裁不斷地試吃及調整，終於，道地的黃金波蘿流沙包誕生了，一口咬下熱騰騰的麵皮，香滑奶黃餡繚繞齒間，成為貝可麗鎮店之寶，每日限量提供！

除總裁力薦黃金波蘿流沙包及紅酒桂圓之外，總裁夫人特別推薦仙女奶茶；現場另提供多項輕食、甜點及飲品，再忙，鄭總裁都會試吃、回饋、再試吃，一直到產品味道到位為止，不放過任何一個小細節，更是鄭總裁促進辦公大樓美食街、滿足住宅社區生活機能的勝出基礎。

▲▼貝可麗烘培坊開幕。（圖／興富發提供）

▲店內空間當然由興富發本業親手打造。（圖／興富發提供）

貝可麗店面空間由興富發集團旗下的齊裕營造一手包辦，設計採自然療癒風格，流暢舒適的走道動線，落地採光的無壓大空間，完美打造興富發轉型首發餐飲店舖「貝可麗烘焙工坊」。

興富發集團跨足建築營造、商場、飯店、餐飲多元事業，要滿足的不只是消費者食衣住行，更提升「建築」的價值與「客戶」的生活品質，鄭總裁的霸氣與市場判斷，正帶領興富發全體同仁邁向1,000億營收目標。

關鍵字：貝可麗興富發鄭欽天流沙包美食房市2542美食麵包

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