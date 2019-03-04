央北社宅1,070戶年底完工　托嬰、托老全規劃

▲新店央北社會住宅基地幅員廣大，預計將可提供千餘戶「只租不售」的社宅。（圖／記者陳韋帆攝）

記者陳韋帆／新北報導

新北市新店央北社宅預計今年底完工，目前規劃1房型795戶、2房型221戶、3房型54戶，共1,070戶，全案「只租不售」租金8折起、其中3成為弱勢戶最低65折。城鄉局長黃一平表示，目前結構進度如期進行中。社會局長張錦麗指出，社宅配合社福政策下，預計新北市公托、日照站點將翻倍成長。

社會局長張錦麗說明，為達成公托翻倍成長，以及擴大托老中心服務效能，配合城鄉局提供空間設置公共托育和小型社區式日間照顧等，未來預計將再規劃另處托育中心、公共托老中心，以及弱勢婦女自立宿舍和照顧兒少的類家庭等社福設施，涵蓋兒、少、老、婦、身障等社福領域。

新北市長侯市長表示，本案除A棟1樓及D棟1樓部分空間做小型社區式日間照顧及公共托育中心外，B棟1至4樓的空間將全部提供社會局增設托老以及婦女自力宿舍和照顧兒少的類家庭，以完整建構青年住宅結合照顧兒少、老人、婦女、身障等社會福利共同生活圈，做為新北市民「安居樂業」的具體實踐。

城鄉局長黃一平表示，新北市於新店中央新村北側都市計畫用地，全國首創以區段徵收方式，規劃1.5公頃用地新建1,070戶社會住宅，以提供青年安居、宜居的住宅空間，基地週邊鄰近捷運小碧潭站及捷運環狀線十四張站，擁有便利的公共運輸系統，居住機能完善，讓不同年齡層與身心障礙的承租戶皆可舒適入住，全案目前已完成結構體施作，預計於今年底完工。