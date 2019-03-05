為學區遷戶籍稅金多5倍！　地價稅「自用、一般」要注意

▲常有民眾為學區遷戶籍，遷回後卻未申請變更，導致稅金變成5倍。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳韋帆／新北報導

新北市108年度地價稅開始清查，將針對享有地價稅優惠之「自用住宅用地」、「工業用地」、「農業用地」及「減免稅土地」等進行查核。新北市稅捐處土地稅科科長邱美玲表示，民眾最常遇到的就是「自用」、「一般」稅金的差異不清楚，倘若未注意就有可能被多徵收5倍的稅金。

過去就曾有案例，有自住之事實，卻未申請變更，稅捐處在稅金認定上，以設籍為準，地上建物已無本人或配偶、直系親屬辦妥戶籍登記，已不符規定，所以未主動申報經查獲者，將改按一般用地稅率課徵地價稅及補稅處罰。

邱美玲說，最常遇到此情形的，就是民眾將小孩戶籍因就學遷出、入學之後再遷回，但遷回後卻忘記向稅捐處申請變更；而一般使用的稅率為10％、自用則是2％，兩者所需要繳交之金額就差了5倍。

另外，經核准適用特別稅率、減免地價稅或課徵田賦的土地，新北市政府稅捐稽徵處表示，如有使用情形變更致不符合規定或原適用的原因、事實消滅時，應於30日內向土地所在稅捐處申報恢復按一般用地稅率課徵或改課地價稅，否則被查獲時，除追補應納稅額外，還需處短匿稅額3倍以下之罰鍰。

稅捐處提醒，清查人員於實地執行清查作業時，會佩戴識別證，請市民朋友給予協助配合。民眾如仍有疑問，請就近向土地所轄總（分）處查詢或撥該處服務電話89528625洽詢。