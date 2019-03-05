ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

為學區遷戶籍稅金多5倍！　地價稅「自用、一般」要注意

ETtoday新聞雲

▲▼台北市西門國小開學日校長老師扮裝歡迎學生,小學生開學第一天上課情形。（圖／記者湯興漢攝）

▲常有民眾為學區遷戶籍，遷回後卻未申請變更，導致稅金變成5倍。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳韋帆／新北報導

新北市108年度地價稅開始清查，將針對享有地價稅優惠之「自用住宅用地」、「工業用地」、「農業用地」及「減免稅土地」等進行查核。新北市稅捐處土地稅科科長邱美玲表示，民眾最常遇到的就是「自用」、「一般」稅金的差異不清楚，倘若未注意就有可能被多徵收5倍的稅金。

過去就曾有案例，有自住之事實，卻未申請變更，稅捐處在稅金認定上，以設籍為準，地上建物已無本人或配偶、直系親屬辦妥戶籍登記，已不符規定，所以未主動申報經查獲者，將改按一般用地稅率課徵地價稅及補稅處罰。

邱美玲說，最常遇到此情形的，就是民眾將小孩戶籍因就學遷出、入學之後再遷回，但遷回後卻忘記向稅捐處申請變更；而一般使用的稅率為10％、自用則是2％，兩者所需要繳交之金額就差了5倍。

另外，經核准適用特別稅率、減免地價稅或課徵田賦的土地，新北市政府稅捐稽徵處表示，如有使用情形變更致不符合規定或原適用的原因、事實消滅時，應於30日內向土地所在稅捐處申報恢復按一般用地稅率課徵或改課地價稅，否則被查獲時，除追補應納稅額外，還需處短匿稅額3倍以下之罰鍰。

稅捐處提醒，清查人員於實地執行清查作業時，會佩戴識別證，請市民朋友給予協助配合。民眾如仍有疑問，請就近向土地所轄總（分）處查詢或撥該處服務電話89528625洽詢。

關鍵字：新北市稅金稅捐處稅制地價稅自用工業用地住宅農業用地減免稅金查稅學區

點這裡，留個言吧! FB weibo
  即時掌握財經新聞 快跳上ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

//cdn2.ettoday.net/images/3840

鄭欽天：看好「飯店、商場」商機　興富發布局全台啟動

興富發（2542）建設集團總裁鄭欽天發下豪語，「未來的十年，期許再賺1,000億元」。而今（4）日該集團旗下「貝可麗烘焙工坊」就在大直植福路的「台北時代廣場」上正式拉開序幕。鄭欽天表示，在高雄、台南、..

18小時前

//cdn2.ettoday.net/images/3934

成就一千億的第一步　興富發「貝可麗烘焙工坊」正式開幕

興富發（2542）建設集團總裁鄭欽天在尾牙時信心喊話，下一個十年，興富發要再賺一千億，除了建設本業外，也將跨足商場、餐飲等領域，而第一步「貝可麗烘焙工坊」就在今（4）日在大直植福路的「台北時代廣場」上..

19小時前

//cdn2.ettoday.net/images/3933

央北社宅1,070戶年底完工　托嬰、托老全規劃

新北市新店央北社宅預計今年底完工，目前規劃1房型795戶、2房型221戶、3房型54戶，共1,070戶，全案「只租不售」租金8折起、其中3成為弱勢戶最低65折。城鄉局長黃一平表示，目前結構進度如期進行..

23小時前

//cdn2.ettoday.net/images/3933

租金64折起實品屋搶先看　國光捷運社宅241戶年底完工

位於捷運三鶯線三峽站旁的新北市「三峽國光段青年社會住宅」，今（4）日的上樑典禮，目前建築結構體施作即將完成，預計今年（108）底完工，完工後將提供241戶社宅單元、其中1房型124戶、二房型77戶、三..

3月4日 12:43

//cdn2.ettoday.net/images/3911

百億推案浪潮席捲全台　政策友善建商遍地開花！

據住展雜誌統計，今年全台有11個量體達百億元以上的建案，總銷金額衝破2千億以上；其中台北市有1個、新北市4個、桃園市1個、新竹縣1個、新竹市1個、台中市2個，以及高雄市1個，百億級建案在全台遍地開花。..

2月28日 23:02

//cdn2.ettoday.net/images/3925

遭指控賺飽、關廠炒地皮　潤泰回應「將做潤弘擴廠用」！

潤泰創新（9945）旗下潤泰全球「桃園楊梅紡織廠」關廠倒閉，桃園市產業總工會指控潤泰「犧牲勞工工作權」、「炒作土地、房地產」等事項。潤泰全球（2915）副總李天豪表示，公司虧損15～16年之久，關閉也..

2月27日 16:04

//cdn2.ettoday.net/images/3924

北市都更處15周年慶　林洲民到來點破歷任處長最怕這句話...

祝福大家「生意興隆」（都更處同仁全部倒一半）！北市都更處今（27）日歡慶15周年，歷任局處長、業界人士都到現場分享、交流都更經驗。其中有一位與市長柯文哲愛恨交織的神秘人物到來，即使有這樣特殊的情感，但..

2月27日 12:08

//cdn2.ettoday.net/images/3594

顏炳立：把消費者當笨蛋　韓流只是煙火、認賠2成才能談！

商仲大老戴德梁行顏炳立董事總經理顏炳立發表3月市場觀點，顏炳立說，房市已盤整進入第4年，今年是第一階段落底。他說，韓流只是煙火，蛋黃區仍要下修2成、蛋白區則是3成，並奉勸賣家接受事實，趁市場還有餘溫賣..

2月27日 10:31

//cdn2.ettoday.net/images/3923

大陸建設金豬年推案250億元　張良吉：望韓流延燒全台！

欣陸投控（3703）子公司大陸建設今（26）日舉辦春酒，大陸建設董事長張良吉開頭就說「希望韓流延燒到全國各地」。大陸建設2018總銷為53億元，較2017年成長25 ％；主要營業收入來自「寶格」及「麗..

2月26日 20:01

//cdn2.ettoday.net/images/3905

大同標售土城案股東遭拒門外　和碩70.78億元得標

大同（2371）子公司尚志資產今（26）日公開標售土城區6,080坪土地，雖然1月10日大同公司受市場派股東指控「每周一賣」干擾，今日仍疑似有股東到場關切，但因拍賣會場為「私人租借」場所，所以被拒於門..

2月26日 15:48

相關新聞

胡木源接國安局副局長卡在侯友宜？新北：尊重警政人事權

疑虐兒！「10項高風險家庭徵兆」提早揪惡爸媽

國光社宅241戶年底完工　租金64折起

拚10月完工！中角灣成國際衝浪基地

「工業住宅」多賺3成　營建署加強防弊

讀者迴響

熱門新聞

名店接連熄燈！台北金流量失衡醞..

怕租屋炸亂爆黑汁！簡單3招逼退..

天母麥當勞6月熄燈？「降租救商..

板橋豪宅「防颱咒」封印！真相曝..

部落客算給你看　台灣房價2百萬..

男委託房仲...竟買到凶宅

清水破億透天厝　千坪土地最值錢

興富發第一間麵包店　「貝可麗」..

1屋6賣吸5億　消費者買房卻一..

店租19萬惹禍！天母麥當勞六月..

最新新聞更多

地價稅開始清查　一般多自用5倍

看好飯店、商場商機　興富發布局..

怕租屋炸亂爆黑汁！簡單3招逼退..

央北社宅1,070戶　托嬰、托..

國光社宅241戶年底完工　租金..

「工業住宅」多賺3成　營建署加..

桃園中路二號社會住宅申請熱絡

房仲女王教你老屋翻新　老公寓注..

台灣人財產保險滲透度　低於1%

蛋黃區豪宅有建案擠下帝寶

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366