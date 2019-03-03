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建商「工業住宅」賺3成利差！　營建署要加強查緝

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▲房地產 桃園房市▼。（圖／記者屠惠剛攝）

▲近年地價飆漲，開始出現「農地工用、工業地住用」亂象。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者陳韋帆／台北報導

依照法令，工業用地不得作為「建造住宅」使用，但近年土地售價飆漲，導致許多建商投機取巧，以工業地蓋住宅賺其利差。內政部營建署表示，已修訂新法，望有效防堵違規使用。相關業者則表示，因為廠房售價一般低於行情3成，所以就會有建商為賺其中利差，進而違規使用。

近年土地售價日漸升高，不僅建地、甚至部分工業地價直接翻倍成長，導致出現了「農地違規建造工廠」、「廠、商辦違規使用建造住宅」的奇特景象。營建署表示，為有效防範工業住宅，已制定「地方政府執行防範都市計畫工業區變相作住宅使用情形督導查核計畫」監督防範。

目前已加強申請案件之審查，營建署指出，短期透過都計、建管、銷售、使用四階段訂定防弊措施，近幾年其防範變相使用確有防堵之成效，以杜絕工業區變相使用持續發生。

各地方政府於受理工業區申請案件時，營建署提醒，應主動通知住戶善盡告知責任，如有違反土地使用管制，得依都市計畫法第79條規定予以裁處之宣導，以避免不知情民眾購屋造成後續之糾紛案件產生。

住商不動產企畫研究室經理徐佳馨表示，目前工業住宅產品仍頗多爭議，對於自住客而言，最常見的是因為工業住宅登記為「一般事務所」，且無法申請政府的優惠房貸。

除了相關法規限制外，水、電費率與可申請自用住宅的優惠稅率，其條件與一般住宅並無太大差異，不過若是周邊工廠還在營業，未來還會面臨「廠房就在家隔壁」的情況，對於居住品質而言不甚理想。

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