大陸建設點亮信義區　200億總銷豪宅「琢白」落成

▲大陸建設今年最大亮點「55Timeless琢白」已落成。（圖／慕樺廣告提供）

記者陳韋帆／台北報導

豪宅市場與一般住宅不同，即使許多區域傳出房價節節下滑，豪宅市場買氣與價格仍居高不下。大陸建設今（108）年最大亮點，位於信義豪宅區的「琢白」農曆年前已經落成，每戶6億起跳的金額，在預售階段就已熱銷5成。

「55Timeless琢白」是大陸建設得意之作，白色外觀建築及現代極簡風格，在信義計劃區中獨樹一格；該案規劃戶數共計42戶，低樓層為每層兩戶雙拼的140坪住宅單元，高樓層則設計為一層一戶260坪的獨戶住宅，每一層均可自由創造設計。公設部分，一樓以機能導向考量，包含長形藝廊及長廊等候區；31樓凌空百米的公設，是目前信義計畫區絕無僅有的規劃。

負責該案行銷的慕樺廣告表示，琢白在預售階段就已銷售5成，去年11月拿到使用執照後，農曆年後已陸續交屋，客戶部分多數以公司名義購買；價格部分每戶6億起跳、配置3個車位、車位、每個車位400～460萬不等；拆算單價每坪約240～280萬。管理費用部分、每坪350元，統計每戶140坪至少就要4萬9千元。

此棟豪宅落成，除了是大陸建設、也是台北豪宅首次比肩紐約曼哈頓頂級住宅，慕樺廣告說，信義區素有台北「曼哈頓」之稱，也像曼哈頓一樣是財富領袖群聚的頂級住宅區。

面對國際能見度最高的信義計劃區，鑿地深耕70年的大陸建設自是戮力而為、傾力而作。站在城市美學的制高點上，為金字塔頂級客層所打造的31層樓高的現代主義經典建築，亦是大陸建設邁向世界高端建築的第一個國際代表作！

此次負責建築師為全球知名紐約白派─理查麥爾親力親為主導設計規劃，環境設計部分為操刀紐約大都會博物館景觀設計的美國OLIN、燈光設計為藝術家Barbara Trautmann、雕塑家美國現代主義Richard erdman等共同攜手打造。