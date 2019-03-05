恆大1月銷售額跌3成！「衝業績」住宅售價打9折、商鋪8折

▲購房人在樓盤看沙盤，諮詢售樓工作人員 。（圖／視覺中國）

大陸中心／綜合報導

大陸最大的房地產開發商恆大集團日前宣佈，關於上線的690個項目和3月計劃新開的24個樓盤項目，在價格上，所有在售項目的住宅（包括辦公樓和公寓）可有9折優惠，商鋪更有8折優惠。這樣的操作有人認為是為了加快銷售速度，保持穩定現金流，也有人認為是恆大一貫的營銷手法。

綜合陸媒報導，恆大集團董事局許家印近日親自主持召開全集團營銷會議。他在會議上宣布，恆大集團將在3月1日至31日一個月間，每週開一次集團系統全員營銷總結大會，該會議由許家印親自主持召開。

許家印還說，這一次，恆大集團在恆房通上線的項目達690個，3月份計劃新開盤項目24個；在價格上，所有在售項目住宅（含公寓及寫字樓）可有9折優惠（受備案價影響價格除外），商鋪8折優惠。

▲截止2月18日，2019年以來房企大陸境內外發債規模已達1546.45億元 。（圖／視覺中國）

對於恆大降價的舉動，有分析指出是為了刺激買氣。據悉，恆大1月份的數據顯示，公司1月份的合約銷售金額為431.7億元（人民幣，下同），合約銷售面積約387.7萬平方公尺（約117.3萬坪），合約銷售均價為11134元/平方公尺。但這一數據相對於其2018年同期的數據來看，合約銷售金額同比下降32.9%，銷售面積同比下降37.8%。

此外，恆大1月發佈公告稱，公司將增發美元債，與此前已發行的美元債合計共30億美元。再往前追溯，恆大曾在2018年10月31日發行了一筆利率高達13.75%的美元債，該筆美元債的發行總額為18億美元，許家印自己認購了10億美元。

在當前融資收緊的情形下，迅速回款保持穩定的現金流，是絕大多數房地產開發商重中之重的任務。恆大就曾披露，2019年的銷售目標為6000億元。

《飛騰地產》認為，這樣的一波操作，可有說是為了加快銷售速度，要知道房地產市場是有連鎖反應的，特別是當一個大型房企採取這樣的措施的時候，對於其他房企的影響尤為大。

《第一財經》分析稱，恆大素來以營銷手法彪悍所見長；全國9折出貨，在恆大公司發展歷程上，並非最大幅度的讓利，但鑒於該集團的體量，其對市場的影響依然不容小覷，或對同行的營銷計劃形成一定的衝擊。

《第一財經》指出，恆大慣常以大開大合的營銷模式佔領市場，每年年後都會組織一輪集團層面的營銷活動，這一次恆大宣布正式開啟衝刺一季度銷售業績。