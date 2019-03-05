新板豪宅「防颱咒」佔開放空間　一坪近90萬歷史高價

▲新板特區畫世紀豪宅建案防颱設施佔用開放空間，但玻璃上貼滿了防颱設施四字，被譏諷是防颱咒。（圖／讀者提供）



記者黃靖惠／綜合報導

新北新板特區六棟豪宅才因違規佔用一樓開放空間遭到拆除，其中一間「畫世紀」豪宅再被檢舉以大片玻璃圍起一樓空間，且玻璃上方貼滿「防颱設施」四個大字十分醒目，被網友譏笑是「防颱咒」、「結界師嗎？」，更有人不滿認為「違建硬要說成防颱設施！」，而該棟豪宅曾創下一坪近90萬元的歷史高價。

新板特區六棟豪宅蓋屋時以開放空間換取獎勵容積，後來取得使照後二次施工，竟將開放空間圍起來、變成社區大廳或是私人空間，先前新北市工務局才召集拆除大隊，強制執行拆除一樓、還道於民，把一樓門窗全拆除，只剩下柱子。

近期又有網友發現，遭拆其中一間「畫世紀」豪宅去年再出招，利用大片防颱玻璃圍起一樓外牆，且玻璃上貼滿了「防颱設施」貼紙，格外醒目，被照片上傳臉書《字嗨》社團中，引來大批網友討論。

▲新板豪宅畫世紀。（圖／翻攝自GOOGLEMAP）



就有民眾爆料，該建案違規將公共空間封起來，分為三步驟歷程，一是建商把法規規定的公共空間建成自己的一樓封閉大廳；二、政府拆除一樓門窗全拆剩柱子；三、建商又用防颱為由把一樓封起來，然後就變這鬼樣子了。

不少網友留言酸諷，「用意很清楚明顯、昭告是防颱設施」、「防颱咒」、「違建硬要說成防颱設施！這麼沒有水準的事也做的出來！」、「結界師嗎？」、「其實可以刻大悲咒之類的」。

新北市工務局使用管理科表示，畫世紀有申請設置防颱措施許可，所以設置強化玻璃設施，但依規定只有在氣象局公告海陸警報、豪雨特報、颱風警報等才可短暫關閉，日前因經常性關閉遭民眾檢舉，獲報後2月25日隨即派員前往現場稽查，發現大樓用防颱玻璃圍起一樓開放空間，且長達數月，並未於適當時期使用，日前去函要求管委會於4月5日前陳述意見、並限期改善，如遲遲未改善將採取強硬措施。

房屋實價網路平台《樂居》統計資料，「畫世紀」位於新板特區、漢生東路段，屋齡9年，總樓高29樓，總戶數314戶，平均成交價格一坪72萬元，歷史最高價一坪將近90萬元。