OL路過板橋氣派豪宅！一整面「防颱咒」封印　網喊怨念深...尷尬真相曝光

▲玻璃窗上貼滿「防颱設施」。（圖／原po授權引用）

網搜小組／綜合報導

一名OL在板橋上班，路程中都會經過一處氣派豪宅，但讓她不解的是，建築物的玻璃上貼滿「防颱設施」字樣，就像符咒一般，詭異又煞風景。而知情人看到也透露背後原因，直言這是鑽漏洞。

這名OL向《ETtoday新聞雲》記者表示，她半年前開始在附近上班，所以每天都會經過這處豪宅，而玻璃窗上始終貼著「防颱設施」，「記得範圍滿大的，不知道是不是更早之前就有了！」

只見滿滿的文字，就像某種咒語一樣，讓網友們腦洞大開，紛紛笑虧「一種失傳已久的咒術」、「咒語防禦」、「沒寫般若波羅密多心經，失敗」、「哇這感覺怨念很深欸」、「寫一千遍颱風就不會來了」。

眼看這些貼紙遲遲沒有撕下的跡象，OL不禁好奇問，「無法理解這用意是什麼耶？」對此，一些知情人士就透露來龍去脈，表示當初是建商佔用公共人行道，把空間圍起來變成豪宅社區的1樓封閉大廳、通道、及公設，就這樣一佔長達4年時間。

後來民眾屢屢投訴，新北市工務局也不斷要求改善並開罰，但由於溝通無效，遂召集拆除大隊、警察等，進行拆除工程，除了敲碎落地窗，也鋸斷雕花銅門，僅保留支撐建物的柱子。

一向注重隱密的豪宅，就這樣門戶大開，於是建商又以防颱為由，把社區再度封起來。而知情人士也笑說，「費盡心機，結果用太多字反而又被注意了。」

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