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一把火燒出文大「大典館」違建　北市府：7、8樓先拆掉

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▲▼文化大學火警，8人受困陽台。（圖／記者黃彥傑攝）

▲文化大學大典館日前發生火警，8人受困的樓層北市府確認將限期拆除。（圖／記者黃彥傑攝）

記者陳韋帆／台北報導

文化「大典館」北市文化大學大典館13日發生火警，造成李姓、陳姓女大生重傷，其中李女獲救時一度沒有呼吸心跳，所幸兩人都已恢復生命意識。事後也揭開了大典館6、7及8樓屬既存違建之事實，台北市府建管處今（6）日公開發布該館已鑑定完畢，不得補照、必須限期拆除。

依違章建築處理辦法第5條規定，倘屬程序違建得依「臺北市建築物申請補辦建造執照及雜項執照辦法」辦理違建補照；中國文化大學大典館6、7及8樓雖屬既存違建，經查為已超過基地法定容積之實質違建，且依「臺北市違章建築處理規則」第25條規定，危害公共安全之「屋頂加蓋第二層以上違建」應優先執行拆除，故不得補照，建管處業已依規定查報，俟完成行政送達程序後限期拆除。

據了解，台北市市長室會議時，曾要求建管處於三個月內完成修正「臺北市建築物申請補辦建造執照及雜項執照辦法」。建管處回應，「程序違建」雖得經補辦建造執照程序合法化，但現行遭查報的新違建，屢見藉由「補照辦法」不斷重新掛件申請而拖延被強制拆除的不合理現象。

建管處處長張明森表示，為強化建築管理，杜絕違建藉由補照程序延宕拆除的亂象，將立即啟動修法，針對違建補照次數、時序嚴格控管；凡屬違建申請補照案，補照期限為1個月。

另外，如需辦理結構安全鑑定案件，補照期限為2個月；如涉及都市設計審議、水土保持計畫等需行政機關審查事項，補照期限最長不得超過6個月，且限制僅能申請補照1次，藉以嚴格控管違建補照案之完成期限。

張明森進一步表示，建管處修法是為杜絕違建藉補照程序而拖延強制拆除之管理缺失，違建拆除政策絕無轉彎，也絕無報載修法為星靓點或文化大學「大典館」等個案開後門等情事。

關鍵字：文化大學文大大典館違建北市府大學柯文哲學生宿舍建管處拆除頂加

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