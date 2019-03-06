一把火燒出文大「大典館」違建　北市府：7、8樓先拆掉

▲文化大學大典館日前發生火警，8人受困的樓層北市府確認將限期拆除。（圖／記者黃彥傑攝）

記者陳韋帆／台北報導

文化「大典館」北市文化大學大典館13日發生火警，造成李姓、陳姓女大生重傷，其中李女獲救時一度沒有呼吸心跳，所幸兩人都已恢復生命意識。事後也揭開了大典館6、7及8樓屬既存違建之事實，台北市府建管處今（6）日公開發布該館已鑑定完畢，不得補照、必須限期拆除。

依違章建築處理辦法第5條規定，倘屬程序違建得依「臺北市建築物申請補辦建造執照及雜項執照辦法」辦理違建補照；中國文化大學大典館6、7及8樓雖屬既存違建，經查為已超過基地法定容積之實質違建，且依「臺北市違章建築處理規則」第25條規定，危害公共安全之「屋頂加蓋第二層以上違建」應優先執行拆除，故不得補照，建管處業已依規定查報，俟完成行政送達程序後限期拆除。

據了解，台北市市長室會議時，曾要求建管處於三個月內完成修正「臺北市建築物申請補辦建造執照及雜項執照辦法」。建管處回應，「程序違建」雖得經補辦建造執照程序合法化，但現行遭查報的新違建，屢見藉由「補照辦法」不斷重新掛件申請而拖延被強制拆除的不合理現象。

建管處處長張明森表示，為強化建築管理，杜絕違建藉由補照程序延宕拆除的亂象，將立即啟動修法，針對違建補照次數、時序嚴格控管；凡屬違建申請補照案，補照期限為1個月。

另外，如需辦理結構安全鑑定案件，補照期限為2個月；如涉及都市設計審議、水土保持計畫等需行政機關審查事項，補照期限最長不得超過6個月，且限制僅能申請補照1次，藉以嚴格控管違建補照案之完成期限。

張明森進一步表示，建管處修法是為杜絕違建藉補照程序而拖延強制拆除之管理缺失，違建拆除政策絕無轉彎，也絕無報載修法為星靓點或文化大學「大典館」等個案開後門等情事。