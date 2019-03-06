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實價登錄2.0喊卡巢運怒吼　「預售屋」房價透明化這麼難？

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▲▼巢運。（圖／記者陳韋帆攝）

巢運呼籲應立即針對預售、門牌揭露進行修法。（圖／記者陳韋帆攝）

記者陳韋帆／台北報導

巢運團體今（6）日舉辦記者會，認為「實價登錄2.0」應針對「門牌揭露」、「預售屋」買賣申報申報進行修法。巢運現場怒吼，「有這麼難嗎？」隨後表示，「實價登錄2.0」是促進市場正常化、反對尋租炒作的進步法案，呼籲政府堅定立場，完成進步改革，以符合人民期待。

巢運指出，總統蔡英文於2016年競選時的「安居三策」便提出「房屋市場資訊透明，以實價課稅，讓房價合理化」的政見規劃。而落實此一政見規劃的「實價登錄2.0」（地政三法修法）已於去（2018）年五月送入立法院審議；但近　日修法內容由於房產界反彈，內政部傾向先將核心內容撤下。

行政院去（107）年5月通過「實價登錄地政三法」修正草案，修正內容將現行區段揭露，改為「門牌揭露」，讓每戶成交價格更為精準，同時過去已都錄資料也必須補上；另外，預售屋現行制度，需等待代銷業者結案後30天，才會完成實價登錄，修法後則必須在簽訂買賣契約後，30天內就申報。

民進黨立委吳玉琴表示，實價登錄自2012年上路已累積超過1億人次瀏覽，但對於預售屋仍沒有規範，導致消費者的資訊落差，所以實價登錄2.0修法，應讓消費者能掌握預售屋行情資訊。

巢運發言人彭揚凱指出，實價登錄2.0修法版本去年5月就送到立法院，卻因部分建商、代銷反對，修法可能將被撤下；吳玉琴補充，現行法令沒有對預售屋做規範，消費者接受到房價資訊落差約2～3年，所以呼籲修法補強。

地政士公會全聯會榮譽理事長林旺根表示，交易資訊只是揭露門牌或地號的價格，針對姓名資料部分不會揭露，僅針對交易標的物揭露、並即時申報，他問，「這個有多難？」

林旺根指出，近年房市交易量大減，房價也未有明顯下跌，就因為業者在實價登錄時，將裝潢費灌進交易價中，使房價居高不下。他說，這樣的數據根本沒有參考價值，呼籲政府盡速排審，提供給消費者所需的實價資料。

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