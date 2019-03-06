新北市4月底達400萬人口　繼續抽「淡水套房」吸設籍

▲新北市設籍抽獎活動。（圖／記者陳韋帆攝）

記者陳韋帆／新北報導

大台北地區房價居高不下，購屋族為購屋只能開始往其他區域移動，也引爆了桃園、新北搶人、留人大戰，其中新北就推出設籍抽獎活動，欲留住原有以及吸引北市流出人口。新北市民政局表示，今（6）日舉辦第12波滿千抽獎活動，預計將在4月底達到400萬人口的目標，也將抽出淡海新市政套房等大獎。

新北市力拚400萬人口，總人口數於2月22日突破399萬8000人，並在今（6）日由民政局長柯慶忠主持第12波滿千抽獎活動，送出關島機票、i Pad mini 4及捷安特折疊腳踏車等186個獎項。且新北400萬人口可望在4月底提前達標。

柯慶忠表示，新北市土地面積約臺北市的8倍大，有山有海有都會區，加上近年改善交通建設、積極招商引資，提升生活機能，讓新北成為宜居城市，也讓原本預計6月達標的400萬人口提前至4月底達標，歡迎在新北就業、就學、生活的外縣市民眾，把握倒數2波設籍抽獎機會，共同參與新北市邁向400萬人口的歷史新頁。

民政局表示，自2019年1月到現在，新北市人口增加超過2,300人，林口及淡水各增加逾600 人，汐止人口也增加逾300人，躍升近期人口增幅第3名，其中，沿新台五路發展的「汐止大經貿園區」，不僅有大型購物中心進駐；還與內湖、南港高科技產業相鄰，形成購物、休閒及科技等完善機能的產業軸帶，吸引大量就業人口進駐，目前人口已突破20萬人，未來發展可期。

第12波抽獎是由107年3月7日至108年2月22日設籍新北市的11萬6,154位市民中抽出關島雙人來回機票，頭獎民眾可以前往浪漫海島放鬆度假。距離400萬人口越近，抽獎好禮也越精采，本波贈獎更祭出系列抽獎活動首見的i Pad mini 4（128G），後續還有納智捷房車以及淡海新市政套房等大獎。

民政局表示，400萬人口設籍活動自推出後，各戶政事務所也提供多項快速入籍服務，包括專屬櫃檯受理遷入及專線預約辦理遷入設籍；社區及公司行號揪團5人設籍新北市，戶所也會提供團辦到府服務。