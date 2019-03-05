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新北價跌重災區新大樓一坪29萬　房仲：車位是關鍵

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▲新莊頭前重劃區房市。（圖／記者葉佳華攝）

▲新莊頭前重劃區房市。（圖／ETtoday東森新聞雲資料照）

記者黃靖惠／綜合報導

前幾年新莊淪為價跌重災區，其中近年來屢傳賠售的頭前重劃區，最近有新大樓出現一坪29萬低價，據實價登錄顯示，「福美街90巷31～60號」4樓戶總面積85坪，以總價2500萬元成交，換算一坪約29.3萬元。當地房仲解釋，該筆交易包含兩車位，扣除車位後，換算一坪單價37萬元，符合行情價，但仍低於預售期間一坪40萬成交價。

隨著經濟不景氣，房屋買方縮手，投資客紛紛拋售，頭前重劃區也成為「賠售重災區」，最近網路論壇討論，發現該區新大樓從一坪50萬，一路下殺，一坪只剩20萬元低價紀錄。

經查實價登錄發現，該筆一坪單價20萬元交易是「福美街90巷31～60號」區段號碼，一間屋齡5年大樓，4樓戶總面積85坪多，去年7月以總價2500萬元成交，含車位一坪約29.3萬元。

大家房屋新莊福美公園店店長江璿晨表示，目前頭前重劃區新大樓房價，一坪大約要36～40萬元，以板橋、台北等地換屋族群居多，雖然實價登錄上看一坪20多萬元，但實際應要扣除車位採計，才是準確的房價，若扣除兩車位計算一坪約37萬，符合行情價格。

▲▼頭前重劃區最新交易價格一坪出現29萬元。（圖／翻攝自內政部實價登錄）

▲頭前重劃區出現一坪29萬元交易紀錄。（圖／翻攝自內政部實價登錄）

江璿晨解釋，一車位14坪、兩車位28坪，真正的房屋面積為57坪（85-28坪），兩車位價格估360萬元，民眾應該以交易減去車位價（2500-360萬），剩下2140萬再除與房屋面積57坪，換算一坪約37萬元。

江璿晨認為，該棟大樓預售期間一坪40萬元，隨著房市不景氣，區內新案價格下跌，該棟價格也不例外下跌，除此之外，該棟部分樓層有風水壁刀煞，以及傳統民眾忌諱的4樓戶等三因素，所以價格低於4字頭。

他表示，頭前重劃區左自思源路、右側自福前街、北至新北大道二段、南至幸福東路及化成路段，區內有福基、福美、頭前運動公園、化成公園四座公園綠地，一半以上大台北地區外地區來的民眾，棋盤式街道、綠意、建蔽率50％，綠地大。

關鍵字：新北新莊價跌頭前重劃區房價下跌

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