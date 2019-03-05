完美復刻「精靈寶可夢」場景　高雄老國宅一坪6萬元





▲人氣手遊《Pokémon GO》。（圖／記者季相儒提供）

財經中心／綜合報導

紅極一時的手遊《精靈寶可夢》風靡全球，全球都玩家模仿遊戲人物、以及復刻真實場景，其實在高雄果貿社區的國宅「碧海新邨」，能夠一睹遊戲真實場景，此處國宅採圓弧造型設計，外觀完美復刻遊戲場景，最令人眼睛為之一亮的是房價，一坪最低只需要6萬元。

高雄果貿社區又稱碧海新邨，共有13棟建築，早期為海軍眷村，總戶數高達2千多戶，而建築採同心圓弧設計，略有老香港氛圍，其中兩棟半圓形建築最具特色，且完美復刻手遊《精靈寶可夢》遊戲場景，令不少玩家眼睛一亮。

▲ 高雄果貿社區完美場景復刻手遊精靈寶可夢。（圖／翻攝自Googlemap）



有巢氏高雄鼓山美術之星加盟店長張文龍表示，果貿社區戶數高達千戶，房型以2～3房為主，約20～30坪為主，為早期眷村，因為屋齡偏高，所以一坪價格6～8萬元，總價帶200～300萬元，由於建築外觀頗有老香港國宅氛圍，吸引不少外地人特別造訪拍照留念。

張文龍指出，「碧海新邨」屋齡達40多年，因早期附近多軍人居住於此，周邊發展出許多特色的眷村小吃，再加上附近有果貿市場等能供應生活機能，算是一個成熟的在地商圈，且距離左營、美術館豪宅區不用10分鐘車程。

▲ 高雄果貿社區完美場景復刻手遊精靈寶可夢。（圖／翻攝自Googlemap）



▲ 高雄果貿社區完美場景復刻手遊精靈寶可夢。（圖／翻攝自Googlemap）