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公寓裝電梯、重建都能問　北市第14個「更新」工作站揭牌

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▲▼北市第6個都更工作站成立。（圖／記者陳韋帆攝）

▲北市「內湖自主更新諮詢工作站－湖光新舍」成立。（圖／更新處提供）

記者陳韋帆／台北報導

台北市「內湖自主更新諮詢工作站－湖光新舍」今（7）日舉行揭牌儀式。臺北市都市更新處長方定安表示，北市府目前已成立第6個「內湖區自主更新諮詢工作站」，工作站除了提供自主都市更新、重建等諮詢服務外，也會協助民眾評估「老公寓裝電梯、拉皮」可行性。

台北市都市更新中心受北市府委託，辦理自主更新諮詢工作站，已陸續在斯文里、南機場、水源、南港、東門等5處設立駐地工作站，加上今日的湖光新舍就是第6處。

中心表示，各工作站派駐的專業人員，除了提供居民都市更新法令之諮詢服務與協助外，也蒐集在地意見、回饋市府，在進行說明會、訪談，讓社區達成都更共識。

方定安表示，除了更新中心加上更新處，目前北市目前已成立14個工作站，許多到工作站的人，除了詢問都更問題以外，也會分享社區生活經驗。在更新的問題中，最常遇到的就是「危老重建」、「民間都更方案疑義」、「更新會籌備條件」、「老公寓增設電梯的流程與相關補助」。

而針對中央力推的危老重建，由於獎勵有其時效性，近日詢問次數頻繁，市府建管處目前將透過培訓「危老推動師」、廣設諮詢處，加速推動危老重建案件數量。

關鍵字：都更北市府危老重建老公寓裝電梯拉皮危老推動師內湖湖光新舍更新處

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