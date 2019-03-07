公寓裝電梯、重建都能問　北市第14個「更新」工作站揭牌

▲北市「內湖自主更新諮詢工作站－湖光新舍」成立。（圖／更新處提供）

記者陳韋帆／台北報導

台北市「內湖自主更新諮詢工作站－湖光新舍」今（7）日舉行揭牌儀式。臺北市都市更新處長方定安表示，北市府目前已成立第6個「內湖區自主更新諮詢工作站」，工作站除了提供自主都市更新、重建等諮詢服務外，也會協助民眾評估「老公寓裝電梯、拉皮」可行性。

台北市都市更新中心受北市府委託，辦理自主更新諮詢工作站，已陸續在斯文里、南機場、水源、南港、東門等5處設立駐地工作站，加上今日的湖光新舍就是第6處。

中心表示，各工作站派駐的專業人員，除了提供居民都市更新法令之諮詢服務與協助外，也蒐集在地意見、回饋市府，在進行說明會、訪談，讓社區達成都更共識。

方定安表示，除了更新中心加上更新處，目前北市目前已成立14個工作站，許多到工作站的人，除了詢問都更問題以外，也會分享社區生活經驗。在更新的問題中，最常遇到的就是「危老重建」、「民間都更方案疑義」、「更新會籌備條件」、「老公寓增設電梯的流程與相關補助」。

而針對中央力推的危老重建，由於獎勵有其時效性，近日詢問次數頻繁，市府建管處目前將透過培訓「危老推動師」、廣設諮詢處，加速推動危老重建案件數量。