ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

內湖「慘賠一條街」還沒止血！　六大地雷區慘賠中

ETtoday新聞雲

▲內湖五期重劃區新富街▼。（圖／記者呂佳賢攝）

▲內湖五期重劃區新富街。（圖／記者呂佳賢攝）

財經中心／綜合報導

北市內湖五期重劃區「新富街」賠售不斷，最慘屋主一年賠掉6千萬，被戲稱是「慘賠一條街」，但都還沒止血，又有房產專家點名，台北文山區、新北新店區、林口區、三重區以及高雄鳳山、竹北六區，之後也會跟著價跌。

北市內湖五期重劃區因交通方便、街廓完整、道路筆直，吸引不少藝人置產，包括于美人、林俊傑、徐乃麟都有房子，隨著房市反轉、買盤縮手，該區精華地「新富街」陸續傳賠售消息，甚至有屋主一年賠掉6千萬，被戲稱是「慘賠一條街」。

日前房產專家Sway在好房網TV直播節目《Sway說》中直言，內湖賠售還沒結束，另外台北文山區、新北新店區、林口區、三重區以及高雄鳳山、竹北六區也跟著價跌。

針對台北文山、新北新店地區價跌，Sway分析，少子化浪潮的影響下，台北文山區失去明星學區光環，房價要在上漲有難度，現在行情3字頭買得到，也比擁擠新店更具吸引力。▲內湖五期重劃區新富街▼。（圖／記者呂佳賢攝）

▲內湖五期重劃區新富街。（圖／記者呂佳賢攝）

另外，Sway分析，林口除了社會住宅稀釋買房需求，現在連outlet、機捷等利多都不稀奇，房價正在跌，建議想買林口一定要買對價格。

除此之外，新北三重雖與台北僅有一橋之隔，享有地利之便，但因為旁邊新莊都在跌，他認為，三重房價也不會好，如果真的一定要買，建議景觀佳的房屋比較保值。

高雄鳳山房市去年選後買氣熱，但也被Sway點名，高雄鳳山利多出盡，少賠就跑，據實價登錄顯示，從賠62萬至204萬都有，顯示高雄鳳山區正在下跌。

一直以來擁有「自住兼投資」風氣的竹北近期房價也下跌，Sway分析，建商倒閉、投資客失去投資信心，僅賠18萬也要出售，連正在熱炒的遠東新世紀百貨，也出現偷賠50萬案例，竹北真的跌得很多。

▲內湖五期重劃區新富街▼。（圖／記者呂佳賢攝）

▲內湖五期重劃區新富街。（圖／記者呂佳賢攝）

關鍵字：sway價跌內湖新店文山高雄鳳山新富街

點這裡，留個言吧! FB weibo
  即時掌握財經新聞 快跳上ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

委託房仲...還是買到凶宅　專家：不可思議

新北市一名林先生和妻子透過房屋仲介買房，事前申明不要法拍屋、凶宅，直到雙方簽約付了頭期款、仲介費，才意外得知自己買到凶宅，一氣之下怒控對方詐欺、背信，並向媒體投訴。專家表示，一般房屋買賣仲介公司在各地店頭，多少會詳知每個社區狀況，並且可透過公司架構的凶宅網系統查詢是否曾發生兇案等資訊，發生這樣事情有點不可思議。

32分鐘前

怕租屋炸亂爆黑汁！簡單3招逼退噁爛房客　房東「9條實用合約」爽收租金

大部分租屋族群都會透過網路或是路上廣告，看到聯絡資訊後打電話詢問可否看房，所以電話是房東篩選房客的第一關，有一些細節要注意，才能避免日後麻煩，並提升效率。因為篩選後緊接著是見面看感覺，聊天詢問過去的一些細節，最後再用有法律效力的合約，規範、保障出租方與承租方。

1小時前

內湖「慘賠一條街」還沒止血！　六大地雷區慘賠中

北市內湖五期重劃區「新富街」賠售不斷，最慘屋主一年賠掉6千萬，被戲稱是「慘賠一條街」，但都還沒止血，又有房產專家點名，台北文山區、新北新店區、林口區、三重區以及高雄鳳山、竹北六區，之後也會跟著價跌。

1小時前

又是「租約到期」　小南門唯一旗艦店無預警收攤

228連假剛過完，位在台北松山區東興路上的「小南門點心世界」突然拉下鐵門貼出公告，表示因為租約到期結束營業。「小南門」除了賣招牌豆花，也販賣各項麵食飯類及點心，用餐時間一到往往門庭若市，突然無預警熄燈，也讓附近的上班族哀號：「少了小南門午餐要吃啥？」

2小時前

央北社宅1,070戶年底完工　托嬰、托老全規劃

新北市新店央北社宅預計今年底完工，目前規劃1房型795戶、2房型221戶、3房型54戶，共1,070戶，全案「只租不售」租金8折起、其中3成為弱勢戶最低65折。城鄉局長黃一平表示，目前結構進度如期進行中。社會局長張錦麗指出，社宅配合社福政策下，預計新北市公托、日照站點將翻倍成長。

2小時前

租金64折起實品屋搶先看　國光捷運社宅241戶年底完工

位於捷運三鶯線三峽站旁的新北市「三峽國光段青年社會住宅」，今（4）日的上樑典禮，目前建築結構體施作即將完成，預計今年（108）底完工，完工後將提供241戶社宅單元、其中1房型124戶、二房型77戶、三房型40戶。新北市城鄉發展局表示，租金已當地行情8折計算，弱勢戶部分則有64折，另外，完工後有270坪的綠地及開放空間，目前實品屋已經搶先完成首次曝光。

3小時前

台中清水最貴透天1.6億元　千坪土地含金量高

台中港房市最近搶搶滾，除了去年底三井outlet開幕帶來人潮，未來又有捷運藍線將延伸，建商趁勢搶入推新案、也在周邊積極購地「存糧」，而去年清水區就有一筆自實價登錄以來的天價透天厝，房仲業者分析，該筆交易土地千坪價值可觀，推測買方應具備建商背景，未來將建造新案，購置後已交由銀行信託。

4小時前

影／高租金趕走天母麥當勞　現在每月19萬招新房客

台北市天母西路地標天母麥當勞，開店30多年，現傳因高租金將出走、六月熄燈號，外傳之後有中資集團承租大樓，今天記者在網路租屋平台上找到該店，仲介主打三角窗店面、商圈正核心黃金店面，一個月店租19萬元，換算一坪約3300多元，房仲分析，目前天母商圈店租一坪5～6千元，和7～8年全盛時期一坪8千～1萬元相比「房東已經客氣很多」。

5小時前

找不到接班人？北市老店引發閉店潮

「錦華樓」去年底關店、「永福樓」也在上月底結束營業，看似商圈沒落、高房價高租金引發的閉店潮，讓不少人歸咎房東貪婪所致；事實上，國際品牌接連進駐、改變消費者飲食習慣，老店經營已面臨挑戰，房產專家更分析，老店經營者年紀大也是原因之一，以「錦華樓」可擺放200桌的大面積規模，每月開銷不低，以及一例一休所增加的人事成本來看，經營上的確有其嚴峻之處，倘若後續沒有接手者，閉店也是沒有辦法的事。

19小時前

東西狂被移動！房仲曝「紅衣系列宅」無人敢碰　連陽剛軍警都棄租而逃

台灣房價高，許多投資客也將腦筋動到低價的凶宅上，就連台北市第一凶宅「錦新大樓」去年底都以總價4788萬元賣出。對此房仲表示，其實最難賣出的並非一般兇殺案的凶宅，而是怨氣超重的「紅衣系列房」，連陽氣很重的男軍人都曾棄租而逃，更令投資客不敢輕易下手。

22小時前

讀者迴響

熱門新聞

店租19萬惹禍！天母麥當勞六月..

日本激推凶宅查詢　分屍噁房全曝..

他「紅衣系列宅」無人敢碰　軍警..

桃園中路一坪26萬　狂吸雙北買..

雙北捷運宅也一樣！　新屋價不如..

怕租屋炸亂爆黑汁！簡單3招逼退..

內湖「慘賠一條街」還沒完　六區..

又是「租約到期」　小南門唯一旗..

清水破億透天厝　千坪土地最值錢

找不到接班人？北市老店引發閉店..

最新新聞更多

怕租屋炸亂爆黑汁！簡單3招逼退..

央北社宅1,070戶　托嬰、托..

國光社宅241戶年底完工　租金..

「工業住宅」多賺3成　營建署加..

桃園中路二號社會住宅申請熱絡

房仲女王教你老屋翻新　老公寓注..

台灣人財產保險滲透度　低於1%

蛋黃區豪宅有建案擠下帝寶

產業進駐「A7新市鎮」首購族動..

香港448人夜宿「24小時速食..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366