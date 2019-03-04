內湖「慘賠一條街」還沒止血！　六大地雷區慘賠中

▲內湖五期重劃區新富街。（圖／記者呂佳賢攝）



財經中心／綜合報導

北市內湖五期重劃區「新富街」賠售不斷，最慘屋主一年賠掉6千萬，被戲稱是「慘賠一條街」，但都還沒止血，又有房產專家點名，台北文山區、新北新店區、林口區、三重區以及高雄鳳山、竹北六區，之後也會跟著價跌。

北市內湖五期重劃區因交通方便、街廓完整、道路筆直，吸引不少藝人置產，包括于美人、林俊傑、徐乃麟都有房子，隨著房市反轉、買盤縮手，該區精華地「新富街」陸續傳賠售消息，甚至有屋主一年賠掉6千萬，被戲稱是「慘賠一條街」。

日前房產專家Sway在好房網TV直播節目《Sway說》中直言，內湖賠售還沒結束，另外台北文山區、新北新店區、林口區、三重區以及高雄鳳山、竹北六區也跟著價跌。

針對台北文山、新北新店地區價跌，Sway分析，少子化浪潮的影響下，台北文山區失去明星學區光環，房價要在上漲有難度，現在行情3字頭買得到，也比擁擠新店更具吸引力。

▲內湖五期重劃區新富街。（圖／記者呂佳賢攝）



另外，Sway分析，林口除了社會住宅稀釋買房需求，現在連outlet、機捷等利多都不稀奇，房價正在跌，建議想買林口一定要買對價格。

除此之外，新北三重雖與台北僅有一橋之隔，享有地利之便，但因為旁邊新莊都在跌，他認為，三重房價也不會好，如果真的一定要買，建議景觀佳的房屋比較保值。

高雄鳳山房市去年選後買氣熱，但也被Sway點名，高雄鳳山利多出盡，少賠就跑，據實價登錄顯示，從賠62萬至204萬都有，顯示高雄鳳山區正在下跌。

一直以來擁有「自住兼投資」風氣的竹北近期房價也下跌，Sway分析，建商倒閉、投資客失去投資信心，僅賠18萬也要出售，連正在熱炒的遠東新世紀百貨，也出現偷賠50萬案例，竹北真的跌得很多。

▲內湖五期重劃區新富街。（圖／記者呂佳賢攝）