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老婆作主！買房5成6女方決定　名字登記妻子名下

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女友穿太露,情侶吵架,生氣。（示意圖／記者李佳蓉攝）

▲近年女力崛起，購屋登記人比例女性已超過男性。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者陳韋帆／台北報導

女性決策購屋的比例逐漸升高，根據鄉林不動產研究室統計，若夫妻共同購屋，約有5成6買屋與否的決策權，掌握在女性手上，男性僅占4成6。鄉林表示，此次統計數據相較與過往，女性決策比例有明顯提升，女力已經崛起、男方也越來越寵愛女性。

鄉林建設（5531）表示，時序進入三月，各大百貨公司及網路商城的三月八日婦女節檔期熱鬧開跑，女性族群潛在消費力龐大，就連房地產買賣也不例外。現代女性在工作一段時間後通常經濟獨立，就會開始萌生購屋打算。

鄉林建設副總經理方偉民說，以最近228檔期，因為有長達4天的連假，各建商接待中心來客量都不少，像是鄉林在台中台三線與74號線旁的預售案「鄉林天韻」，就有高達110組客人到訪賞屋，成交了28組，將帶入2.5億元業績，其中將近三分之一左右的賞屋客人，約有30多組客人是由女性負責談判。

方偉民舉例，這種女權出頭的情況，也可從台北淡水紅樹林半山豪宅的新成屋「鄉林山海滙」已購戶的產權登記資料也能看出端倪。山海滙房屋持有人的男性佔46％、女性則佔56％。

另外，已婚女性在購屋決策的主導權，近年持續成長，過去台灣傳統觀念重男輕女，「男性比女性較有繼承、受贈予房地產機會」；隨著時代改變這觀念已逐漸改善，反而變成「女力崛起，尊重女權」，男性疼愛老婆，選擇將房地產登記在妻子名下。

關鍵字：買屋男女平權女性鄉林婦女節購屋5531重男輕女產權鄉林天韻房市建案

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