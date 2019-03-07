只賣基督徒！10戶2,200萬房屋　千坪基地拿來種菜、遊樂場

▲北市文山區「希伯崙山莊」限賣基督徒。（圖／業者提供）

記者陳韋帆／台北報導

俗話說「千金買房、萬金買鄰」，台北市出現一個只賣基督徒的建案「希伯崙山莊」，現身文山區中，開價每坪46～50萬元、約48坪，一戶2,200～2,400萬元。住展雜誌企研室經理何世昌表示，該建案標榜為「基督徒住宅區」，在台北市內以宗教為訴求、又以信仰作限購資格的建案，近十幾年來未曾見過，相當特殊。

「希伯崙山莊」位於台北市文山區福興路106巷內，業者接受採訪表示，本案並非為了營利而興建，因為幾位同樣信仰的弟兄姊妹們，希望在台北共同打造共同的家園，並打造理想的生活環境，最後一起投資興建。

本案基地面積共1354.66坪，規劃37戶、可售戶數為10戶。偌大的基地卻僅規劃37戶，剩餘面積如何使用？業者表示，由於弟兄姊妹們喜歡戶外活動，所以規劃了「親子遊樂場」、「青少年籃球場」等戶外設施。

另外，該基地正好臨山，也設置了景觀步道、菜園，其中菜園就是為了共同享受田園之樂，也可以讓小孩了解種菜的辛苦與樂趣。

剩餘戶數為何只賣「基督徒」？業者指出，起造原因來自於共同的宗教信仰與生活理念，所以大家都希望都是有同樣信仰的人一起入住，但也並非全家都是基督徒才能購買，只要購屋者是基督徒就歡迎賞屋。

住商不動産企研室經理徐佳馨表示，該案開價落在46～50萬元，與區域行情相符。但由於銷售訴求以宗教為主，戶外空間規劃又占了基地3分之2，屬於特殊案件，買賣雙方都必須有相同理念，才有辦法成交與共同生活，自用者會比較青睞。