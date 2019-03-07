大鵬灣飯店2拍再流標　9千萬底價仍乏人問津

▲ 大鵬灣大飯店2拍仍流標。（圖／擷取自google map）

記者陳韋帆／台北報導

屏東大鵬灣飯店今（7）日進行法拍第二拍、結果流拍。此次拍賣底價為9,056萬，雖然已經比第一次拍賣底價1億1,320萬降低2,264萬元，卻仍乏人問津。寬頻房訊發言人徐華辰表示，大鵬灣飯店周遭同業競爭激烈，加上近年觀光業不景氣，導致投資人不願出手。

根據司法院公告，此次拍賣的「大鵬灣大飯店」，位於屏東縣東港鎮中山路61-1號3層樓建物及59號5到11樓，去年11月15日拍賣一拍底價為1億1320萬，公告建坪934.02坪，持分地坪為227.72坪，拆算後每坪單價為12.12萬元；一拍結果乏人問津、結果流標。

「大鵬灣大飯店」今日再次進行2拍，此次底價調降至9,056萬，相較第一次拍賣1億1,320萬已降低2,264萬元，但仍無人投標、導致再次流標。

統計106年10月至今，已有10多間飯店先後遭到法拍，其中，去年107年11月15日屏東縣東港鎮「大鵬灣大飯店」進行一拍時，底價為1億1,320萬元，最後流標收場。

106年10月24日嘉義「夏禾國際行舘」遭法拍後，台中「進方大飯店」、台東「三博大飯店」、高雄「微風行旅」、南投「友山尊爵酒店」先後遭到法拍；今年2月高雄加上截至今（15）日上午的屏東的「大鵬灣大飯店」共七間遭到法拍。

今年初1月起，高雄85大樓內樂活商旅、君鴻國際酒店，以及位於七賢二路的高雄尊龍大飯店也相繼淪入法拍命運；截至目前為止10餘間飯店法拍幾乎都沒有成功拍出。徐華辰表示，對於投資人而言，每項法拍物優缺點都不太一樣，但流標原因主要還是來自於「觀光業」不景氣。

號稱東港市中心第一大飯店的「大鵬灣大飯店」，就地利之便主打「黑鮪魚」美食以及當地海鮮，吸引不少老饕前往品嘗，距離觀光勝地「小琉球」搭船處也只有一公里距離；根據該官方網頁定價，住宿雙人床為每晚3,960元～4,400元不等。

國內觀光業非常不景氣，已經先後法拍10多間飯店，寬頻房訊發言人徐華辰分析，今天法拍的「大鵬灣飯店」位在屏東的東港，此區競爭激烈，除了民宿外還有2013開幕的東方渡假酒店。

除了距離墾丁觀光熱區較遠，住宿的人數較少外外，由於這次拍賣為不點交，導致買家進場意願薄弱，雖有多數遊客到此品嘗海鮮美食，但也不會特別留宿，多重因素影響下，導致拍賣乏人問津。