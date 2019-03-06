女生想要「公園、捷運、交流道」　購屋學區考量僅第三名

▲女性購屋首選有公園綠地的地方。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳韋帆／台北報導

根據鄉林建設（5531）統計，近年來女性在購屋決策的主導權明顯成長，鄉林不動產研究室針對雙北女性買房的調查發現，綠地休閒、捷運交通與學區教育是現代人置產選屋的三大考量因素。鄉林建設表示，女性購屋首選，第一名為「公園綠地」占比34％，其次為交通考量占比29％，學區則為第三名僅16％。

鄉林建設表示，現在女力當家，除了事業有成的女性自力購屋之外，也不乏是先生寵愛另一半，所以只負責出錢，購屋主導權交給另一半，且房產登記於女性名下的情形，既然女性主導購屋機會大增，那她們優先考量的居住環境項目為何？

鄉林不動產研究室在婦女節前夕，公布了一份在今年2月9日至28日，針對台北市及新北市已婚女性，共訪問了279名受訪者，分別就居住環境、產品規劃、購屋需求與動機、購屋預算，共四大購屋意向進行調查。

問卷結果發現，在居住環境方面，高達34％的受訪者選擇「公園綠地周邊，有足夠活動空間」；其次，有29％選擇鄰近捷運站或交流道，交通方便通勤快；第三則是16％鄰近校園或明星學區，以利小孩就學。由問卷可以看出休閒，交通與教育，是現代人置產選屋的主要考量因素。

鄉林建設副總經理林昌智指出，雙北都會區房地產寸土寸金，公園綠地更是超級票房保證，尤其是鄰近機能完善的大型公園和綠地，其房價通常是比同區域的均價還高出15％～20％左右，因為綠地景觀的稀有性及大棟距因素，公園綠地絕對是無價，就算以後要轉售也比較好脫手。

多數平常工作忙碌的雙薪家庭，假日很不喜歡再搭車出去人擠人，但大多數女性還是希望讓家裡的孩子能儘可能接近大自然、以及帶狗狗到公園散步，自己也可以忙裡偷閒，享受自然綠地、紓解壓力，如住家附近就有這樣的環境，真的是萬中選一。

林昌智說，紅樹林半山豪宅新成屋「鄉林山海滙」去年獲內政部頒發綠建築銀級標章，5,000坪大基地，保留3／5作為綠地，且有完善的整體公設規劃，不僅擁有山海景觀，社區內就有大面積綠地以及養生溫泉湯區，很多成交戶都是太太喜歡上這座半山豪宅的公設與自然環境後，覺得很適合度假養生的居住環境，才決定購買。

而去年底新推出的新莊副都心預售案「鄉林淳真」，距離塭仔底濕地公園和自然生態公園走路只要三至五分鐘，同時鄰近桃捷A4副都心站僅500公尺，等於囊括女性購屋意向優選的前一、二名，也是女力導向的熱門標的。

此外，在購屋選擇產品規劃的考量方面，有36％表示首重廚房機能、工作陽台動線與衛浴規劃設計；23％的人注重格局方正與採光良好；第三是因為國人愈來愈重視居家休閒生活，所以有17％受訪者把社區游泳池、健身房、多功能媽媽教室等完整公設列入考量。

低利環境讓愈來愈多人認同「租不如買」，女性朋友善於精打細算的本性，也反映到「購屋動機」上，從問卷調查得知，購屋目的「自住」及「置產」分別佔47％與32％，而「投資」僅佔了16％。購屋房型考量方面，房數需求以三房佔36%最高，其次二房也佔29％；而購屋預算方面，則以1,501～2,500萬元為主，佔39％。