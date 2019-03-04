委託房仲...還是買到凶宅　專家：不可思議

▲凶宅。（示意圖／pixabay）



記者黃靖惠、陳韋帆／綜合報導

新北市一名林先生和妻子透過房屋仲介買房，事前申明不要法拍屋、凶宅，直到雙方簽約付了頭期款、仲介費，才意外得知自己買到凶宅，一氣之下怒控對方詐欺、背信，並向媒體投訴。專家表示，一般房屋買賣仲介公司在各地店頭，多少會詳知每個社區狀況，並且可透過公司架構的凶宅網系統查詢是否曾發生兇案等資訊，發生這樣事情有點不可思議。

此個案購買的房屋前身原是旅館，而16年前有男子在603號房內燒炭身亡，雖然時隔多年，屬於法律認定非自然身亡案件，也就是凶宅，仍屬於凶宅。

事後該仲介集團發聲明表示，針對買方反應此物件20多年前疑似有非自然身故一事，門市在銷售前已有盡調查責任詢問里長、鄰居並未詢問到有異常狀況；另在接獲買方反應後，門市一直積極協助溝通，還曾與買方一同至警察局訊問，但警察局回覆因我們非所有權人，無法告知任何資訊。

聲明指出，由於屋主表示他並不知情，也不認為這是凶宅，但考量雙方意見分歧，已進入司法調查，故已停止相關手續尚未過戶，靜待司法調查結果。

一般被認定是凶宅的定義為，非自然死亡、意外死亡在建築專有部分，另外專有部分死亡或是陳屍他處，即算是凶宅。

素有包租公律師之稱蔡志雄表示，一般房屋買賣仲介公司在各地店頭，多少會詳知每個社區狀況，並且可透過公司架構的凶宅網系統查詢是否曾發生兇案等資訊，遠比目前網路公開資訊更完善，所以發生這樣事情，有點不可思議。

蔡志雄建議，消費者如果不想買到凶宅，除了委託仲介查詢外，自己該做的功課也不可少，建議可以先上凶宅網查詢，或是現場看屋、詢問左右鄰居等方法了解。

另外，他也提醒，假使賣方明知房屋有發生凶宅卻沒有事前告知，則涉有詐欺嫌疑，切莫以身試法。