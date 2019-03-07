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2月房市住宅冷颼颼　廠辦開發轉熱上揚

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▲房地產、房市、新北市、台北市▼。（圖／記者屠惠剛攝）

▲住展統計2月北台灣房市冷颼颼。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳韋帆／台北報導

根據住展雜誌統計，北台灣新建案市場概況2月總分降至26.9分，比今年1月略減0.2分，連續第七個月亮出藍燈。風向球六大觀察指標中，議價率一項維持平盤，來人、成交組數與廣告批數下滑，但預售與新成屋供給量則上揚。住展雜誌企研室經理何世昌表示，2月原本就是房市淡季，再加上工作天數少，使風向球分數微幅下滑，但年後來人與成交組數開始上揚，若市況上揚趨勢不變，3月房市就會回升到黃藍燈水準。

2月年假結束後，推案量逐漸放大，全月預售案量逾2百億，單一案量達10億以上的指標案有台北市南港「皇鼎一品」、中山「大喆」、新北三重「I HOUSE」、新莊「金矽谷NO.23」、桃園中壢「良茂詠恆—詠美館」、龜山「耀台北」、竹縣竹北「興時代」。

至於2月新釋出的成屋建案同步增加至約4百戶左右，單一案量達10億以上的指標案有新北三重「馥都匯」、桃市桃園「展昇奧斯卡」。

雖然推案量增，但建案廣告量卻持續萎縮，2月廣告批數落至約1萬批，較1月銳減逾一成。北台灣釋出報廣的建案持續減少，但將廣告投放到高雄的建案卻不減反增，主因仍與資金南漂，以及北部投資客、購屋團，南下高雄買房的熱度不退有關。

議價率的部份維持平盤，未因市況變化而有所起伏。來人與成交組數則連袂下挫，主要是今年春節檔期表現較差、和工作天數較少所致，但月減幅不到5％，優於預期，且年後整體市場已出現反彈，若維持這個趨勢的話，預期3月的來人與成交組數可望上升。

何世昌指出，北台灣2月的新建案市況雖然平淡，但市場仍有一些特別的狀況，值得一提。例如新莊頭前重劃區旁，出現純廠辦案「金矽谷NO.23」，是新莊自2011年以來首見純廠辦，顯示開發商不再專情於住宅市場，且新北市的商、廠辦開發熱潮有逐漸加溫的趨勢，接下來三重新燕廠開發案若開賣，廠辦熱度將再加溫。

另一個特殊建案是位在北市文山區，該建案標榜為「基督徒住宅區」，並且限定只有基督徒才能購買。台北市內以宗教為訴求、又以信仰作限購資格的建案，近十幾年來未曾見過，相當特殊。

何世昌認為，從目前新建案市況來看，買氣雖處在相對低檔，但仍有基本水準並未潰散，2月可能是今年上半年最後一顆藍燈。等到傳統旺季329檔期起跑後，市況可望加溫，風向球升至黃藍燈的機率頗高。

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