無殼蝸牛教授 ：買房想在家中斷氣！

▲章定煊感性告白，自己不只看房子、連陰宅也在看。（圖／記者陳韋帆攝）

記者陳韋帆／台北報導

景文科技大學財務金融系副教授章定煊曾發表一篇文章，內容表示看空房市、不代表他不買房，近日又因前台北市副市長張金鶚買了4,000萬房遭業界議論而有所感觸。章定煊表示，沒有一個房東會租屋給即將斷氣的人，自己不僅會看房子、連塔位也正在看。

章定煊曾經發表一篇文章內文主軸為「看空房市、但不排除買房」。他認為，台灣的住宅已供過於求，而且當走到臨界點時，房市會有重大衝擊；但此次章定煊跳出理性，改以感性層面告知，「為了兒女，即使對房市看空，仍堅持要買房！」

對於買房一事，章定煊感性的說，沒有房東會租房給一個準備在裡面斷氣的人，所以只能用買的，所以遇到有緣的房子就買了！

漲跌對於他一點也不重要；對於兒女而言，有留財產就不錯了，是漲是跌是兒女造化，如果真的沒有價值，要拋棄繼承也沒關係。

他說，看房子其實就是在安排退休計畫，因為不想爛在安養中心、也不想死在醫院，想要在自己的房子斷氣。其實不只是在看房子，章定煊連塔位也正在看。

章定煊感嘆的說：「因為我是個看不開的人，我的骨灰罈都想跟親人放在一起，不想被拿去種樹。」買房是為了在自己的房子斷氣、看陰宅是不想將麻煩留給親人。