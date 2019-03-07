房價強心針！「寶島時代村」周邊新大樓一坪10萬元　

▲江欽良預告寶島時代村5月可望「復村」重起營業。（圖／翻攝自Facebook／寶島時代村）



記者黃靖惠／綜合報導

南投縣草屯「寶島時代村」確定今年母親節將復活，先前在臉書上招商、徵才，吸引超過200人投履歷搶當「村民」，而穩定就業機會也會帶動周邊購屋需求，藉此拉抬區段房價，以目前草屯新大樓房價1字頭，最低總價500萬即可成家。

草屯為中台灣進入南投交通樞紐，市中心生活機能豐富，近年不乏來自台中外地客遷入草屯，也吸引建商進駐推出新大樓。

周邊知名景點「寶島時代村」自2017年底停業後，如今確定復活，預計在母親節重新開幕、並積極招商、徵才，吸引超過200人投履歷搶當「村民」，而穩定就業機會也將帶動周邊購屋需求增溫，藉此拉抬區段房價。

草屯因開發時間早，自921大地震後少有建案推出，直到前幾年才有新大樓建案推出，除了在地建商推案外，另有台中建商璞仁建設推出「美麗」，以及太子建設進場推出「太子郡」等案，但市區仍屋齡偏高的透天厝為主。

新大樓圍繞在舊市區周邊，房價1字頭，根據實價登錄揭露，草屯新屋交易量多集中於草溪路、芬草路二段、明賢街、新富二街一帶，自106年起才有新屋大樓交易紀錄，一坪價格大多1字頭，最高有到2字頭，而且大樓產品以20～40坪產品居多，總價帶落在500～700萬區間。

▲南投「寶島時代村」確定母親節復活 超過200人搶當村民！網喊：我們回憶。（圖／翻攝寶島時代村臉書）