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當江蕙鄰居代價一坪230萬元！ 「信義聯勤」超豪宅10樓交易

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▲One Park Taipei元利信義聯勤。（圖／翻攝GoogleMap）

▲One Park Taipei元利信義聯勤。（圖／翻攝GoogleMap）

財經中心／綜合報導

大安森林公園旁的超豪宅「One Park Taipei元利信義聯勤」一坪成交價屢創紀錄，先前擠下帝寶成「豪宅王」，去年中傳歌壇大咖「二姐」江蕙入住後，同年底10樓戶也成交，總價為3.6億元，換算一坪230.81萬元。

去年歌壇大咖「二姐」江蕙傳入主信義聯勤27樓戶，拆算車位後，一坪281.5萬元，現在又傳同年底10樓戶交易，坪數約179.49坪，總價為3.6億元，拆算一坪價格230.81萬元。

台灣房屋智庫資深分析師陳炳辰指出，超豪宅信義聯勤樓高31、35層，鈦金屬結構建造，並享名師設計獨特庭園、泳池設施，擁大安森林公園景致，興建時就與陶朱隱園、首席公館等超豪宅齊名，目前一坪價格落在225～299萬元，和松濤苑、帝寶、皇翔御琚等豪宅同屬「200萬元俱樂部」成員，也就是只要交易，一坪價格從200萬起跳，更不用說頂樓戶無疑突破一坪300萬元，將成為全台豪宅新指標。

陳炳辰認為，目前松濤苑揭露單價都在250萬以上，文心信義則都在210～220萬，信義聯勤價格穩定性稍顯不足，且日前同屬超豪宅系的冠德信義，首筆揭露單價落漆僅190萬，所謂超豪宅系是否雷聲大雨點小，後勢有待觀察。

關鍵字：豪宅信義聯勤超豪宅台灣房屋江蕙

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