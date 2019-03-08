ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

內湖最高價豪宅內裝曝光　碧湖畔價格修正仍無退戶

ETtoday新聞雲

▲「碧湖畔」湖景陽台。（圖／記者張瑞傑攝）

▲「碧湖畔」湖景陽台。（圖／記者張瑞傑攝）

記者張瑞傑／台北報導

璞園團隊今舉辦公益音樂會「愛在碧湖畔、攜手共相傳」並公開「碧湖畔」內部泳池、實品屋；勤美集團璞真建設總經理汪家玗表示，「勤美璞真」系列代表集團最高等級作品，「目前集團包括『勤美璞真』、『勤美璞真碧湖畔』兩件作品，『碧湖畔』面對湖景、與『勤美璞真』面對大安森林公園數海景觀有所區隔，目前已銷售6成。」

▲「碧湖畔」外觀。（圖／記者張瑞傑攝）

▲「碧湖畔」外觀。（圖／記者張瑞傑攝）

▲室內溫水泳池同樣享有湖景。（圖／記者張瑞傑攝）

▲室內溫水泳池同樣享有湖景。（圖／記者張瑞傑攝）

至於日前媒體根據時價登錄曝光、每坪139萬至161萬元的價格，汪家玗表示，「碧湖畔」2013年預售時開價180萬元，如今成屋後價格下修160至170萬、修正幅度近15%，也減少議價空間，「在已售的6成中，我們透過完工的品質來獲取客戶信心，因此沒有遇到退戶狀況。」業務部資深經理陳文賓表示，該案基地整合1280坪、鄰近文德捷運站與碧湖，一轉彎就展現「離塵不離城」的居住氛圍，產品特殊性強，因此也不透過特殊的廣告訴求，只依靠口耳相傳的被動式行銷，仍然受到信義計畫區、大安、中正區的企業主、自營商青睞。

▲勤美集團璞真建設總經理汪家玗。（圖／記者張瑞傑攝）

▲勤美集團璞真建設總經理汪家玗。（圖／記者張瑞傑攝）

「碧湖畔」規劃地上26層樓，一層2戶，每戶有獨立梯廳搭配兩座客廳，不同戶別戶不干擾，貨廳則另外獨立於後側走道；每戶面積130坪至160坪，戶戶面對碧湖公園、3樓以上均享有永久湖景。全區零店面，地下室設有第二門廳，西側外則有景觀庭園與樹屋，公共設施室內泳池同樣面對碧湖。

▲「愛在碧湖畔、攜手共相傳」公益音樂會。（圖／記者張瑞傑攝）

▲「愛在碧湖畔、攜手共相傳」公益音樂會。（圖／記者張瑞傑攝）

關鍵字：房產豪宅內湖碧湖碧湖畔勤美集團

點這裡，留個言吧! FB weibo
  即時掌握財經新聞 快跳上ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

//cdn2.ettoday.net/images/3644

敦南寓邸25樓成交單價創新高

大安區豪宅敦南寓邸再報喜，2018年12月再成交兩戶，分別是3樓總價1億7336萬，25樓2億1260萬，拆算車位後單價分別落在118.9和149.4萬，25樓交易，寫下最高單價紀錄，而全年總交易戶數..

2月13日 18:54

//cdn2.ettoday.net/images/3894

雙軌建設座落汐止　樟樹灣站最受期待

2月13日 18:47

//cdn2.ettoday.net/images/3890

周丹薇作品展「花様琉璃、琉璃花漾」　鄭桂林站台

「她對藝術的美相當堅持。」中悦八京建設總經理鄭桂林與藝人周丹薇從一片磚開始認識，彼此認同對工藝的價值；2月1日周丹薇在台中港區藝術中心的「花様琉璃、琉璃花漾」展覽，中悦機構八京建設總經理鄭桂林與董事長..

2月12日 13:25

//cdn2.ettoday.net/images/3886

低總價讓利宅當道　遠雄、總太、永福賣超好

金豬年不僅股市利多頻傳，過年不打烊的各案場也開出紅盤、衝出億元銷售額，其中更以低總價、低自備產品成交最為驚人，「遠雄之星6」新春期間業績近 2 億、「總太 2020」成交約 20 多組、「洲際 W」平..

2月11日 16:45

//cdn2.ettoday.net/images/3456

3點網友購屋最在意：倒垃圾、廁所開窗、屋內裝潢

對購屋族而言，住宅附近的生活機能、環境、交通便利性、房屋格局等都是選屋的考量之一；信義房屋統計發現，「新上架物件」及「近捷運」仍是網友購屋的首要條件，其次網友對於社區是否「具垃圾處理」、「廁所要開窗」..

2月11日 16:40

//cdn2.ettoday.net/images/3889

三井outlet、大巨蛋議題　區域房市加溫

2018年11月底「MITSUI OUTLET PARK台中港」試營運人潮爆滿，為沉寂已久的海線地區帶起一波空前榮景；另台中市新科市長盧秀燕當選後拋出台中大巨蛋將遷回原先規劃14期重劃的震撼彈，兩則地..

2月11日 16:35

內湖最高價豪宅內裝曝光　碧湖畔價格修正仍無退戶

璞園團隊今舉辦公益音樂會「愛在碧湖畔、攜手共相傳」並公開「碧湖畔」內部泳池、實品屋；勤美集團璞真建設總經理汪家玗表示，「勤美璞真」系列代表集團最高等級作品，「目前集團包括『勤美璞真』、『勤美璞真碧湖畔』兩件作品，『碧湖畔』面對湖景、與『勤美璞真』面對大安森林公園數海景觀有所區隔，目前已銷售6成。」

53分鐘前

士北科公宅36戶開放學生宿舍0申請　與其他公宅聯合招租

台北市5處公宅舉辦聯合招租，此次招租的為洲美公宅（原士北科公宅）、行天宮、萬隆站、敦煌、新興市場。洲美公宅部分原訂其中36戶作為學生宿舍使用，但無學校申請，都發局表示，市府決定回歸公宅使用。

1小時前

新北豪宅王「寶徠花園」一坪80.7萬　屋主轉手過半都獲利

新北市豪宅王去年由新店「寶徠花園」奪下，頂樓戶以一坪80萬元重回八字頭水位，也創下新店最高單價紀錄，再查閱最近三年交易紀錄，共21筆交易紀錄中，其中14筆是屋主轉手獲利，超過半數都獲利。房仲分析，該社區位於捷運七張站生活圈，近年成交價位多在六字頭，有如此強勁表現，推估應是看準鄰近裕隆城將推新北超豪宅，所以投資買盤提前進駐卡位。

1小時前

一個新莊兩個世界！ 下新莊房價3優勢撐腰

一個新莊兩種房價，近期頭前、副都心重劃區等上新莊地區慘賠記錄不斷，反觀下新莊地區因工業區、學生等自住客撐腰，屋主轉手僅小賠。對此台灣房屋智庫資深分析師陳炳辰陳炳辰說，兩個地區購屋族群不同，加上近年以剛性買盤為主，因此以副都心、頭前一帶的上新莊豪宅買盤停滯，造成賠售消息不斷，反觀下新莊地區房價較親民，且還有工業區、大學生租屋族群買盤撐場，僅是小賠紀錄。

2小時前

讀者迴響

熱門新聞

他住新莊副都心「像在殯儀館」：..

倒店大浪打到新竹去　遠傳撐十年..

只賣基督徒！　2,200萬房剩..

寶湖里房價低、有錢人多　他曝關..

一棟豪宅8個冤！桃園人：來不及..

森之丘降千萬標售　房仲：有點貴..

一個地區兩種房價　自住買盤替下..

大同「復北」角地　興富發51億..

大鵬灣飯店法拍2拍　9千萬仍流..

微風南山蜜月期過　業者每月業..

最新新聞更多

北市5處公宅　辦理聯合招租

森之丘降千萬標售　房仲：有點貴..

無殼蝸牛教授　買房為在家中斷氣

億元豪宅明日博標售　17戶全部..

大同「復北」角地　興富發51億..

只賣基督徒！　2,200萬房剩..

新壽200多棟租金　去年破38..

女性購屋考量排名　公園、交通、..

買房5成6女方決定　登記妻子..

抽房子吸人口設籍　新北4月底達..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366