內湖最高價豪宅內裝曝光　碧湖畔價格修正仍無退戶

▲「碧湖畔」湖景陽台。（圖／記者張瑞傑攝）

記者張瑞傑／台北報導

璞園團隊今舉辦公益音樂會「愛在碧湖畔、攜手共相傳」並公開「碧湖畔」內部泳池、實品屋；勤美集團璞真建設總經理汪家玗表示，「勤美璞真」系列代表集團最高等級作品，「目前集團包括『勤美璞真』、『勤美璞真碧湖畔』兩件作品，『碧湖畔』面對湖景、與『勤美璞真』面對大安森林公園數海景觀有所區隔，目前已銷售6成。」

▲「碧湖畔」外觀。（圖／記者張瑞傑攝）

▲室內溫水泳池同樣享有湖景。（圖／記者張瑞傑攝）

至於日前媒體根據時價登錄曝光、每坪139萬至161萬元的價格，汪家玗表示，「碧湖畔」2013年預售時開價180萬元，如今成屋後價格下修160至170萬、修正幅度近15%，也減少議價空間，「在已售的6成中，我們透過完工的品質來獲取客戶信心，因此沒有遇到退戶狀況。」業務部資深經理陳文賓表示，該案基地整合1280坪、鄰近文德捷運站與碧湖，一轉彎就展現「離塵不離城」的居住氛圍，產品特殊性強，因此也不透過特殊的廣告訴求，只依靠口耳相傳的被動式行銷，仍然受到信義計畫區、大安、中正區的企業主、自營商青睞。

▲勤美集團璞真建設總經理汪家玗。（圖／記者張瑞傑攝）

「碧湖畔」規劃地上26層樓，一層2戶，每戶有獨立梯廳搭配兩座客廳，不同戶別戶不干擾，貨廳則另外獨立於後側走道；每戶面積130坪至160坪，戶戶面對碧湖公園、3樓以上均享有永久湖景。全區零店面，地下室設有第二門廳，西側外則有景觀庭園與樹屋，公共設施室內泳池同樣面對碧湖。

▲「愛在碧湖畔、攜手共相傳」公益音樂會。（圖／記者張瑞傑攝）