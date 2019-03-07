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路過「一棟豪宅8個冤」紅字貼窗　桃園人嚇：來不及逃？房仲解答了

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▲▼路過「一棟豪宅8個冤」紅字貼窗　桃園人嚇：來不及逃？房仲解答了。（圖／翻攝「航空城青埔人『生活綜合討論區』」）

▲路過「一棟豪宅8個冤」！桃園人嚇：來不及逃？（圖／翻攝「航空城青埔人『生活綜合討論區』」

地方中心／桃園報導

桃園有網友最近經過大園區的豪宅，赫然發現22層樓高的房屋，中間有住戶在窗戶外貼上「8個冤」字，好奇地拍下照片PO文詢問，不少附近居民嚇壞，紛紛直呼「冤氣」、「好毛」，也有不少人懷疑是買貴「來不及逃」。附近房仲透露，疑似是先前預售屋的價錢和現在每坪差距達3萬元，以35坪計算，就虧了超過100萬元。

有網友4日路過大園區豪宅區「寶徠花園」，驚見高聳大樓中間，竟有一整排紅色「冤」字貼滿窗戶，目光立刻被吸引，拍下了照片，PO文上「航空城青埔人『生活綜合討論區』」詢問「看到冤，不知道為什麼？」附近居民紛紛留言「嚇一跳」、「怨氣很深」、「有點毛」、「寶徠點很好欸」、「該不會被套住了」、「來不及逃？」懷疑是住戶被套牢了。

▲▼路過「一棟豪宅8個冤」紅字貼窗　桃園人嚇：來不及逃？房仲解答了。（圖／東森新聞）

▲▼路過「一棟豪宅8個冤」紅字貼窗　桃園人嚇：來不及逃？房仲解答了。（圖／東森新聞）

▲▼路過「一棟豪宅8個冤」紅字貼窗　桃園人嚇：來不及逃？房仲解答了。（圖／東森新聞）

▲▼路過「一棟豪宅8個冤」紅字貼窗　桃園人嚇：來不及逃？房仲解答了。（圖／東森新聞）

▲▼路過「一棟豪宅8個冤」紅字貼窗　桃園人嚇：來不及逃？房仲解答了。（圖／東森新聞）

▲桃園豪宅貼滿8個紅冤字，房仲解答了。（圖／東森新聞）

「應該是買貴了！」附近房仲接受《東森新聞》訪問時表示，1年多前他們買預售屋價錢約是1坪45萬元，如今已經交屋了，等於說保留戶變成1坪38萬元。原來豪宅之「冤」，並非賣不出去，也不是凶宅鬧鬼，坐落在高鐵南路一段的寶徠花園2014年開始賣預售屋，分為左右A、B棟，樓層皆為22層，加上地下5層，共有319戶，主打交通便利、鄰近高鐵，附近還有國中小學，最高賣到1坪45萬元，一度賣得嚇嚇叫。

房仲人員進一步說明，因為2年前景氣很好，當地價格很高，該住戶應該是當年買到高點，時隔3年交屋後，價格卻下滑，平均差到1坪約3萬元，住戶可能想 「無聲抗議」跟建商要錢，補那個缺口。假設投資客買預售屋，以1戶35坪保守估計，相當於虧損超過100萬元，且若買1戶以上就真的虧很大。

關鍵字：豪宅桃園青埔大園寶徠花園套牢

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