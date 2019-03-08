士北科公宅36戶開放學生宿舍0申請　與其他公宅聯合招租

▲市北科專案住宅。（圖／市府提供）

記者陳韋帆／台北報導



台北市5處公宅舉辦聯合招租，此次招租的為洲美公宅（原士北科公宅）、行天宮、萬隆站、敦煌、新興市場。洲美公宅部分原訂其中36戶作為學生宿舍使用，但無學校申請，都發局表示，市府決定回歸公宅使用。

去年文化大學大群館案，揭露北市各大學學生宿舍不足之問題，台北市長柯文哲下令開放公宅申請做為學生宿舍使用，洲美公宅就是其中一處，共開放36戶供大學申請。

當時專家紛紛表示，該案區位距離最近的三所大學過遠且交通不便，即使市府表達誠意可配合交通車解決問題，但受限過多，最終仍無學校提出申請。

而此次北市共有5處供宅舉行聯合招租，其時間都十分相近，其中洲美公宅部分都發局表示，洲美公共住宅原規劃將其中36戶作為學生宿舍使用，但無學校申請，為利公產充分運用，市府決定回歸做為公共住宅使用。

另外，本次洲美公宅83戶招租並配合捷運行天宮站17戶、捷運萬隆站29戶、敦煌1戶等公宅零星住戶租約到期完成空戶檢修，以及剛完成老屋翻新之原新興市場教育局眷舍37戶轉作公宅。

統計5處可招租公共住宅、共167戶聯合招租，預期除提供市府公共住宅一貫優良品質外，並可提供民眾更多元的居住選擇。