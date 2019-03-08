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士北科公宅36戶開放學生宿舍0申請　與其他公宅聯合招租

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▲▼北市科專案住宅,北投士林科技園區。（圖／市府提供）

▲市北科專案住宅。（圖／市府提供）

記者陳韋帆／台北報導

台北市5處公宅舉辦聯合招租，此次招租的為洲美公宅（原士北科公宅）、行天宮、萬隆站、敦煌、新興市場。洲美公宅部分原訂其中36戶作為學生宿舍使用，但無學校申請，都發局表示，市府決定回歸公宅使用。

去年文化大學大群館案，揭露北市各大學學生宿舍不足之問題，台北市長柯文哲下令開放公宅申請做為學生宿舍使用，洲美公宅就是其中一處，共開放36戶供大學申請。

當時專家紛紛表示，該案區位距離最近的三所大學過遠且交通不便，即使市府表達誠意可配合交通車解決問題，但受限過多，最終仍無學校提出申請。

而此次北市共有5處供宅舉行聯合招租，其時間都十分相近，其中洲美公宅部分都發局表示，洲美公共住宅原規劃將其中36戶作為學生宿舍使用，但無學校申請，為利公產充分運用，市府決定回歸做為公共住宅使用。

另外，本次洲美公宅83戶招租並配合捷運行天宮站17戶、捷運萬隆站29戶、敦煌1戶等公宅零星住戶租約到期完成空戶檢修，以及剛完成老屋翻新之原新興市場教育局眷舍37戶轉作公宅。

統計5處可招租公共住宅、共167戶聯合招租，預期除提供市府公共住宅一貫優良品質外，並可提供民眾更多元的居住選擇。

關鍵字：士北科公宅文化大學大群館柯文哲洲美敦煌行天宮萬隆新興市場社宅租賃學生宿舍

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