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跌破60萬還是有點貴！　蕭敬騰社區「森之丘」再標售

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▲▼南港森之丘。（圖／擷取自google map）

▲北市府標售蕭敬騰、邵庭都曾居住的社區，南港森之丘7樓戶。（圖／擷取自google map）

記者陳韋帆／台北報導

臺北市政府都市發展局管再次標售南港「森之丘」，該戶為7樓、標售底價4,131萬餘元、77.81坪（配有1個平面坡道停車位）。根據市府公開招標資料，第一次標售價格約4,590萬，此次已是第二次標售，降價約460萬元，房仲業者指出，雖然單價已跌破60萬，但覺得還是有點貴。

森之丘曾是歌手蕭敬騰、藝人邵庭居住的社區，也因此聲名大噪，不過後來已陸續搬離；業者表示，少了明星加持光環，加上近年房價連連下跌，這次市府開出的標售價格恐不好脫標。

北市府有一戶南港區「森之丘」住宅將再次公開標售，北市都發局表示，該社區位置交通便利，鄰近捷運板南線後山埤站。周邊環境生活機能佳，玉成公園、南港運動中心、臺北市立聯合醫院忠孝院區、成德國中小及附近商店形成優質生活圈。

住宅含公共設施面積約77.81坪（配有1個平面坡道停車位），標售底價4,131萬餘元，扣除車位後，拆算單價每坪約59.8萬元；開標時間為108年3月15日至3月29日及108年4月12日至19日，有興趣的民眾可親赴現場參觀，時間為上午10時～12時，下午14時～16時。

業者指出，雖然該案單價已跌破60萬，但4,000多萬的總價仍非目前市場買方主流，推估此次標售不易；另外，即使有人投標，價格也難以拉高。

關鍵字：標售北市都發局南港森之丘房仲買屋購屋蕭敬騰房價房市房地產

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