國泰攜手萬豪打造萬怡酒店　「205坪露台高空婚禮」正式開幕





▲台北國泰萬怡酒店正式開幕，主打205坪婚禮露台。（圖／記者陳韋帆攝）

記者陳韋帆／台北報導

國泰建設（2501）攜手萬豪酒店集團打造的「台北國泰萬怡酒店」今日正式開幕，為國泰飯店觀光事業旗下第一個國際酒店，主打「14樓高超大風景露臺」，為國泰首次打開。國泰表示，此次推出結合辦公及酒店旅宿的複合式大樓，除滿足商旅需求外，205坪的超大露台可以眺望101大樓、圓山、陽明山等夜景，同時提供一站式（一條龍）的婚禮服務。

▲國泰萬怡酒店今日正式開幕。（圖／記者陳韋帆攝）

國泰萬怡酒店位於位於民生東路及建國北路口，是國泰飯店觀光事業旗下第6間飯店，由北市府、國泰人壽、國泰建設攜手萬豪酒店打造，為一棟複合式經營辦公、旅宿大樓。

國泰表示，自去年12月試營運至今，「萬怡酒店」住房率約達5成；「國泰民生建國大樓」商辦出租率已逾9成，承租戶以外商企業為主，商辦仲介業者指出，此地區位良好、加上台北商辦缺稀，推估不久就會達到近滿租狀態。

酒店部分規劃有227間客房與套房、全日型餐廳MJ Kitchen、多功能宴會廳亦具有會議室及大型包廂，其中最大的亮點是14樓的大型戶外露臺酒吧「Drift Lounge & Bar」，可遠眺台北101、圓山、基隆河，而鄰近松山機場優勢，也可觀賞飛機航行經過的情景。

▲主打高空婚禮的14樓戶外證婚會場。（圖／記者陳韋帆攝）

飯店不可或缺的一站式婚禮策畫，從「戶外高空證婚」、婚禮酒席、場地布置、主持人、套房、婚禮管家，甚至連婚禮小物都可一手包辦；其中戶外證婚部分，在205坪大露台下，還可享受天際線、與飛機起落證婚的特別感受。

▲結合戶外婚宴露台的的室內會場。（圖／記者陳韋帆攝）

「國泰商旅」為國泰建設轉投資100％持股公司，自2013年和逸飯店台北民生館及台北忠孝館正式開幕，次年在台北敦化南路再成立慕軒飯店，2015搶進南部和逸飯店台南西門館及高雄中山館也陸續成立，目前手上握有和逸、慕軒、台北國泰萬怡三個飯店系統，預計明年Q1和逸飯店桃園館也即將開幕。

國泰飯店觀光事業總經理莊琬華表示，國泰飯店觀光已邁入第6年，國泰仍積極擴大飯店事業中；此次與萬豪國際集團合作，是因萬豪為全球高市佔率品牌外，完善的規劃、主打中高端商務客群的經驗，可將國泰飯店觀光事業帶向集團化、規模化。

莊琬華說，未來不僅評估國泰集團「建設、人壽」旗下地產，是否開設新飯店，也將持續全台尋覓新的地點，重點將鎖定台北、台中，持續開發、擴展新的飯店版圖。