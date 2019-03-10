張金鶚買房學到兩堂課　章定煊：租VS買、投資VS自住

▲景文科技大學財務金融系副教授章定煊。（圖／記者陳韋帆攝）

記者陳韋帆／台北報導

前台北市長張金鶚購買4千萬房子，但因為過去長年看空房市，引起業界頻繁討論。景文科技大學財務金融系副教授章定煊則認為，張金鶚買屋讓他獲得兩大啟示，一、租不如買 二、投資不如自住。

「張金鶚買房證明了，租不如買」。章定煊說，張金鶚為國內頂尖大學的資深教授、屬於頂尖的受薪階級，且家中人口簡單、沒有過多家計負擔，但也只能在台北市買到一般水準的新屋。

他舉例，照韓劇的標準，理應早早的住進天空之城才對，但張老師卻在接近退休的年紀，處理掉舊屋，才能買到能安養退休的房子。如果張金鶚一直就是租屋族呢？大概就得一直租下去。

第二個啟示「投資不如自住」。章定煊指出，台灣對於住宅太強調投資價值，卻不重視居住價值。所以大家都只重視張金鶚的房子多少錢，根本沒注意到，這間房子搞不好就是張老師「人生的最後一屋」。

他說，強調投資價值的建案，必須創造出差價讓投資客來賺，讓買的自住客覺得未來增值空間大，所以它要把單價壓到比周邊的建案低上一截；但土地成本、毛利率每個建案都差不多，要壓低單價的唯一途徑就是嚴重的偷工減料跟灌虛坪。

更糟的是這種建商喜歡以案養案，又喜歡不顧品質的趕工來讓資金快速周轉，最終市場上大多數的建案都是這種劣質屋。章定煊認為，這就是太重視投資價值的結果，也是目前購屋者要特別注意的，市場有許多這種看來高貴不貴，品質其實很爛的新屋。

章定煊說，在台灣除了努力工作外，有積蓄要買房子的時候，要多重視自己的居住需求，太看投資價值很容易買到劣質物件。他最後提醒，「學會資產配置很重要！」