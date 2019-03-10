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張金鶚買房學到兩堂課　章定煊：租VS買、投資VS自住

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▲▼景文科技大學財務金融系副教授章定煊。（圖／記者陳韋帆攝）

▲景文科技大學財務金融系副教授章定煊。（圖／記者陳韋帆攝）

記者陳韋帆／台北報導

前台北市長張金鶚購買4千萬房子，但因為過去長年看空房市，引起業界頻繁討論。景文科技大學財務金融系副教授章定煊則認為，張金鶚買屋讓他獲得兩大啟示，一、租不如買　二、投資不如自住。

「張金鶚買房證明了，租不如買」。章定煊說，張金鶚為國內頂尖大學的資深教授、屬於頂尖的受薪階級，且家中人口簡單、沒有過多家計負擔，但也只能在台北市買到一般水準的新屋。

他舉例，照韓劇的標準，理應早早的住進天空之城才對，但張老師卻在接近退休的年紀，處理掉舊屋，才能買到能安養退休的房子。如果張金鶚一直就是租屋族呢？大概就得一直租下去。

第二個啟示「投資不如自住」。章定煊指出，台灣對於住宅太強調投資價值，卻不重視居住價值。所以大家都只重視張金鶚的房子多少錢，根本沒注意到，這間房子搞不好就是張老師「人生的最後一屋」。

他說，強調投資價值的建案，必須創造出差價讓投資客來賺，讓買的自住客覺得未來增值空間大，所以它要把單價壓到比周邊的建案低上一截；但土地成本、毛利率每個建案都差不多，要壓低單價的唯一途徑就是嚴重的偷工減料跟灌虛坪。

更糟的是這種建商喜歡以案養案，又喜歡不顧品質的趕工來讓資金快速周轉，最終市場上大多數的建案都是這種劣質屋。章定煊認為，這就是太重視投資價值的結果，也是目前購屋者要特別注意的，市場有許多這種看來高貴不貴，品質其實很爛的新屋。

章定煊說，在台灣除了努力工作外，有積蓄要買房子的時候，要多重視自己的居住需求，太看投資價值很容易買到劣質物件。他最後提醒，「學會資產配置很重要！」

關鍵字：張金鶚章定煊景文科技大學政大買屋投資自住購屋豪宅租屋房市虛坪

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