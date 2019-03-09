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影／嘉泉建設倒閉連三案　「信託」出包？受害者損失數十億

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▲日前嘉泉名璽傳出遭法拍情事，一名受害者立即向記者投訴爆料。（影片／記者劉亮亨攝）

記者陳韋帆／台北報導

建商烙跑事件層出不窮，統計去年建商倒閉、烙跑、一屋多賣等情事，受害者高達百餘名、初估損失金額約數十億元，其中包含新北市中和嘉泉建設、桃園銘曜建設、基隆碩晟建設。住宅消保會創會理事長吳翃毅指出，端看三個案件，主因都出在「信託」，另外也有要求「一次付現」、「便宜出售」等情況，建議消費者購屋前，在合約細節部分多注意。

吳翃毅表示，現行建設公司合建案都需要以「信託」方式執行，用以保障並避免建商合建，導致執行過程資金發生周轉不靈，最終造成案件遲滯或無法繼續興建的問題，其中最容易出問題的，就是「合建案」。

以「嘉泉建設」主導的三個案子為例，新北市的「中和嘉泉名璽」、「新莊復興路嘉泉御璽」、「三重重陽路合建案」，三案都採取建商、地主合建方式進行，最後周轉不靈的現象，地主、購屋者全部受害的狀況。

「中和嘉泉名璽」倒閉一案，該案開工前信託給建經公司，並訂定信託合約並律定雙方權利義務及續建機制，開工後興建結構體在10樓左右時，建商資金周轉失靈，造成工程延宕。

結果致使停工，合建地主方成立自救會，與建商交涉合建解約及信託續建機制，雖有信託保障，卻也拖延時間，所延伸的時間成本、貸款利息成本、地主臨時住宅租金需求成本，造成地主重大的影響。

該案今年1月初再爆發80戶遭法拍情事，近百名承購戶也出面表示已繳納數億資金，但根本無法交屋，至今仍在法律訴訟當中。

「新莊復興路嘉泉御璽」，同為嘉泉建設所有，建商合建後並無完成建經信託簽訂。開工後，地下工程連續壁施工中，資金周轉失靈後，全案停工營造廠退場。

致使導溝下陷，工地產生積水及墜落危險，停工後地主成立自救會與建商交涉，卻因沒有信託，執照所有權屬於建商權力，地主無法針對該土地上之建照處置，只能待建造執照核定之法定工期過期後，執照失效地主方能取回土地處置權。

目前停工至今已過了四年，土地只能放在那裏積水孳生蚊蟲，工程圍籬也因多次颱風損壞造成工地有外人進入產生公安之虞，地主也因建物拆除無家可歸，自己的土地也無法處置。

第三案在三重區重陽路，連案名都還沒取就倒閉，建商合建執行方式為都市更新協議合建，建商將原建物拆除後，都市更新變更都市計畫核定後，建商資金周轉失靈，待核定都市計畫變更進建造執照審查停滯。

地主成立自救會與建商交涉希望收回都更實施者權限，卻無法達成，致使地主無家可歸，都更變更都市計畫退回內政部核定，地主土地被綁住禁限建無法處置，至退回內政部核定完成後，自救會至今仍未能啟動續建計畫。

進入司法程序後，許多受害戶都有聯繫住宅消保會，希望尋得解決之道，但全案都已進入司法程序，只能待檢調、司法單位判決；吳翃毅提醒，預防勝於治療，簽約時，務必購屋者、地主必定要確認信託之權限，否則漫長的建築重建過程，難以防範發生不可控情事發生，倘若不幸進入司法程序，將會導致曠時廢日。

關鍵字：預售購屋詐騙嘉泉建設嘉泉名璽嘉泉御璽倒閉地主合建改建住宅消保會吳翃毅信託

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