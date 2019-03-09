影／嘉泉建設倒閉連三案　「信託」出包？受害者損失數十億

▲日前嘉泉名璽傳出遭法拍情事，一名受害者立即向記者投訴爆料。（影片／記者劉亮亨攝）

記者陳韋帆／台北報導

建商烙跑事件層出不窮，統計去年建商倒閉、烙跑、一屋多賣等情事，受害者高達百餘名、初估損失金額約數十億元，其中包含新北市中和嘉泉建設、桃園銘曜建設、基隆碩晟建設。住宅消保會創會理事長吳翃毅指出，端看三個案件，主因都出在「信託」，另外也有要求「一次付現」、「便宜出售」等情況，建議消費者購屋前，在合約細節部分多注意。

吳翃毅表示，現行建設公司合建案都需要以「信託」方式執行，用以保障並避免建商合建，導致執行過程資金發生周轉不靈，最終造成案件遲滯或無法繼續興建的問題，其中最容易出問題的，就是「合建案」。

以「嘉泉建設」主導的三個案子為例，新北市的「中和嘉泉名璽」、「新莊復興路嘉泉御璽」、「三重重陽路合建案」，三案都採取建商、地主合建方式進行，最後周轉不靈的現象，地主、購屋者全部受害的狀況。

「中和嘉泉名璽」倒閉一案，該案開工前信託給建經公司，並訂定信託合約並律定雙方權利義務及續建機制，開工後興建結構體在10樓左右時，建商資金周轉失靈，造成工程延宕。

結果致使停工，合建地主方成立自救會，與建商交涉合建解約及信託續建機制，雖有信託保障，卻也拖延時間，所延伸的時間成本、貸款利息成本、地主臨時住宅租金需求成本，造成地主重大的影響。

該案今年1月初再爆發80戶遭法拍情事，近百名承購戶也出面表示已繳納數億資金，但根本無法交屋，至今仍在法律訴訟當中。

「新莊復興路嘉泉御璽」，同為嘉泉建設所有，建商合建後並無完成建經信託簽訂。開工後，地下工程連續壁施工中，資金周轉失靈後，全案停工營造廠退場。

致使導溝下陷，工地產生積水及墜落危險，停工後地主成立自救會與建商交涉，卻因沒有信託，執照所有權屬於建商權力，地主無法針對該土地上之建照處置，只能待建造執照核定之法定工期過期後，執照失效地主方能取回土地處置權。

目前停工至今已過了四年，土地只能放在那裏積水孳生蚊蟲，工程圍籬也因多次颱風損壞造成工地有外人進入產生公安之虞，地主也因建物拆除無家可歸，自己的土地也無法處置。

第三案在三重區重陽路，連案名都還沒取就倒閉，建商合建執行方式為都市更新協議合建，建商將原建物拆除後，都市更新變更都市計畫核定後，建商資金周轉失靈，待核定都市計畫變更進建造執照審查停滯。

地主成立自救會與建商交涉希望收回都更實施者權限，卻無法達成，致使地主無家可歸，都更變更都市計畫退回內政部核定，地主土地被綁住禁限建無法處置，至退回內政部核定完成後，自救會至今仍未能啟動續建計畫。

進入司法程序後，許多受害戶都有聯繫住宅消保會，希望尋得解決之道，但全案都已進入司法程序，只能待檢調、司法單位判決；吳翃毅提醒，預防勝於治療，簽約時，務必購屋者、地主必定要確認信託之權限，否則漫長的建築重建過程，難以防範發生不可控情事發生，倘若不幸進入司法程序，將會導致曠時廢日。