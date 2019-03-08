台中三屯區交易夯　房市趨向於「蝸居」

▲去年台中三屯區交易量最大。（圖／記者張瑞傑攝）



記者黃靖惠／綜合報導

台中房市哪最熱？去年台中房屋交易三大熱區為北屯、西屯、南屯，其中第一次登記新成屋、預售屋達萬戶，占總交易量近三分之一，對此正心不動產估價師聯合事務所所長黃昭閔表示，目前建商以低自備、低坪數、低總價帶動建案銷量，造成小坪數戶數爆量，房市趨向於「蝸居」。

大台中房市交易動態資訊平台統計，2018年全年台中買賣登記棟數達3.9萬棟，和去年相比漲幅1.2％，第一次登記棟數達1.5萬棟，代表新成屋、預售屋量並不低，不過仍較去年小幅落後1％，交易量多集中於北屯、西屯、南屯三區。

交易熱絡區域分別由北屯區（5908件）、西屯區（5321件）及南屯區（3657件）集中於3屯區，而太平區緊追在後，有高達3218件交易量能，為衛星區最具潛力區域。

正心不動產估價師聯合事務所所長黃昭閔表示，建商近年主打以低自備、低坪數、低總價帶動銷量，目前房市趨向於「蝸居」，主要因購屋民眾負擔不起高總價產品，只能退而求其次縮減生活居住空間，進而造成小坪數戶數有爆量情形。

黃昭閔說，現階段房市的走向非常極端，早先前建商沒賣完的餘屋，不適大者恆大、預售小者恆小，建議仍應以長遠規劃，避免之後小宅餘屋的流通問題間接加劇房市的泡沫化。