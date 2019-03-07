房價偏低卻所得最高！　房仲曝寶湖里「吸引有錢人關鍵」

▲內湖區寶湖里 。（圖／記者湯興漢攝）

記者張嘉晏／綜合報導

台北市內湖區寶湖里和市中心相比，單坪價格偏低，卻因此吸引了許多有錢人居住；房仲也指出寶湖里吸引此族群的關鍵，是因為擁有「平均一致的生活水準」。另外也有深耕在地的業者透露，當地的地主其實到處可見，不少二代一出生就有大筆房產等著他們，因此造就了「天龍國中的天龍國」之稱。

根據財政部綜所稅資料顯示，內湖區的寶湖里自2014年起，居民所得中位數連續3年皆居於台北市之首，是台北市最有錢的里；這裡的房價不如信義區高，卻吸引許多有錢人前來置產，東森房屋張店長表示，其實不能單看「單坪價格」，「這裡有很多坪數很高的透天，算起來總價還是高的。」他表示，因為寶湖里位於重劃區，幾乎都是新房子，「不像其他地方可能還是有1000多萬的老公寓、新舊夾雜。這裡房屋的水平很一致、很平均。」所以比較容易吸引追求生活品質的居民來住。

▲房仲表示這裡戶數不多，環境單純，吸引追求高生活水平的人來置產 。（圖／記者湯興漢攝）

張店長表示，寶湖里因為機場跑道的關係，房子的密度不高，不像有的重劃區狂蓋高樓，「這裡戶數不多、環境單純，生活品質很好，追求高水平生活環境的多半是有錢人，交通機能對於他們來說也沒那麼重要。」加上也有很多演藝人員在此置產，因此讓寶湖里成為台北市居民收入最高的里。

寶湖里位於四期重劃區，早期僅是一片農地，當地人曾形容說「隧道還沒通以前，就跟廢墟一樣。」不過隨著土地重劃和民權隧道開通後，許多當地居民都變成了大地主。另一名資深房仲曾表示，這裡路上隨便都可以遇到身家上億的地主，許多二代一出生就有大筆房產可以繼承。

▲寶湖里。（圖／翻攝google map）

寶湖里去年4月曾有屋主認賠一千多萬將房屋售出的案例，根據實價登錄資料顯示，屋主原先以5290萬元買進，最終以4160萬元賣出，每坪單價下殺到50多萬元出售。不過對此房仲也表示，每個地方都會有認賠售出的情況，對於高資產族群來說，應該不算賠太多。