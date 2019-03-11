製造業資產季增25％　桃園、新竹「工業用」不動產正熱

▲工業用不動產躍升為桃園、新竹不動產交易主流。（圖／記者張瑞傑攝）

記者陳韋帆／台北報導

根據最新一季經濟部製造業投資及營運統計，去年第3季製造業國內固定資產增購季增25.5％，年增24.3％。仲量聯行表示，電子零組件業部分，許多大型投資計畫持續擴建廠房及購置機器設備，為主要貢獻來源，相關產業接單暢旺帶動擴廠強勁需求，外商企業亦相繼來台尋點，工業不動產需求強勁，已躍升為市場交易主流。

根據商仲統計，去年起工業土地交易案已達數萬坪。仲量聯行表示，需求急速擴增來自於大型科技業擴廠需求，該公司第一季已受數家公司委託，預計處分數筆北部精華地段的工業土地、高規格科技廠房物件，標的物頗具規模。

其中又以新竹工業區高規格廠房最受矚目，標的建物面積約20,000坪，適合各類型科技業進駐。新竹工業區工業土地價格，經過近三年修正後，目前單坪價格約落在16～18萬元，此時正是購地建廠的極佳時點。

台商回流擴廠部分，以電子零組件業以及電腦及周邊產業為主，選址主要集中於北部科技園區、桃園龜山、中壢工業區以及新竹工業區等。

根據內政部地政司最近一期發布的都市地價指數，桃園市整體工業地價指數上漲0.27％、新竹縣整體工業地價指數上漲0.8％，反應部分廠商有擴廠計畫，工業用地需求增加，帶動區域工業地價上漲。

桃園市又以觀音區、楊梅區、龜山區、中壢區，以及新竹縣的新竹工業區為廠商擴廠選點之熱區，主因為受益於產業群聚效益，且上述區域具備交通優勢。

仲量聯行投資部資深副總經理吳瑤華表示，展望2019年工業不動產市場，預期相關產業仍將持續因接單效應而投入購置或建置高規格科技廠房，北部工業區若有大面積且基地條件良好的物件釋出。

無論是土地或既有廠房，預期將成為市場炙手可熱的設廠及投資標的，自用廠商設廠更可把握今年完成取得工業土地，或取得部份產業釋出的既有高規格廠房，以降低建廠的整體時程及成本，發揮產業的綜效。