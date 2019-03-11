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內湖3億土地恐萬年流標　歌仔戲名伶捲女婿糾紛資產遭法拍

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▲▼《紅盒子》首映會-丁寧,王金櫻,陳錫煌,楊貴媚,楊力州。（圖／記者黃克翔攝）

▲歌仔戲名伶王金櫻內湖破億土地遭法拍。（圖／記者黃克翔攝）

記者陳韋帆／台北報導

一代名伶歌仔戲演員王金櫻破億土地遭法拍、今（11）日進行一拍，王金櫻去年才傳出因女婿捲入詐騙風波，根據司法院公告，該案位於內湖區面積高達萬坪、一拍底價3億1千758萬元。寬頻房訊發言人徐華辰表示，流標主因為該筆土地位於保護區內，以開發效益看來，難有投資人願意出手，恐成為萬年流標品。

王金櫻本名王仁心現年73歲，除了是台灣國寶級歌仔戲演員外，因已故丈夫葉顯皇為烏來雲仙樂園董座，在葉顯皇去世後接手管理，日前就傳出女婿楊健福與旺旺集團產生債務糾紛，就已將樂園賠付給旺旺集團。

去年4月王仁心因曾為前女婿楊健福作保又遭控詐欺，前女婿楊健福時任前進航空公司董事長，以直飛澳門博弈專機名義對外募資6,300萬，因投資人等待3年未果，對王仁心及楊健福提起多起告訴；業者推測，此次內湖土地拍賣應與此事有關。

▲▼歌仔戲名伶王金櫻靠近內湖環山路50巷14弄2.3萬坪土地遭法拍。（圖／翻攝自google map）

▲該土地位於內湖環山路50巷14弄附近。（圖／翻攝自google map）

根據司法院公告，王仁心內湖區共17筆土地將於3月11日進行法拍，位於內湖區碧湖段環山路50巷、約2.3萬坪土地、一拍底價3億1千758萬元。徐華辰指出，17筆土地全部都位於保護區內。

司法院筆錄提及，該區域土地有兩筆地上屋（房屋）為徐姓自然人所有，徐姓自然人指出，與葉顯皇曾有約定租約，且個人自費開發已經8年多。但根據筆錄註記「無權占用」，業者推測應是無法提供租約證明，導致法院判定這樣的結果。

據了解，楊健福讓王仁心失去雲仙樂園後，還因作保、借款等，讓王名下公司務業、產業，甚至住居都陸續失去。此次內湖萬坪土地又慘遭法拍，72歲的王仁心獨自面對楊健福債務缺口卻仍越發向上，日前還在唐美雲歌仔戲團新戲「夢婆客棧」中演出。

徐華辰分析流標原因，此次拍賣土地均在保護區內開發效益低。雖說保護區可作休閒農場、社會福利事業設施等用途，但保護區使用限制非常多，且需要視條件決定是否須辦理環評或水保之申請，過程相當繁瑣。

所以過往保護區用途，多數作為公司資產配置較多，另外，以過往法拍紀錄而言，保護區土地多數乏人問津，甚至成為萬年流標品也不在少數。

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