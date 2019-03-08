法拍車位被「偷賣」　兩招聰明探車位產權　

▲停車位示意圖。（圖／台北市停車管理工程處提供）



記者黃靖惠／綜合報導

低價買法拍大樓可別買到「空車位」，有人曾用低價拍到一間10年中古華廈大樓，等到交屋時才發現車位早已被賣掉，求助無門，對此《104法拍網》指出，車位屬不動產，要以登記為主，但實務上很多債務人憑管委會停車證出售車位，且過程一切合法，所以買家想手法拍大樓前，可利用兩招：一、公設比分析有無車位、第二、私下探查車位產權。

早期大樓車位產權擁有一張權狀，房屋被查封、房子與車位併同拍賣，比較沒有爭議，但民國80年後，車位產權絕大多數登記在公共設施裡，與真正的大樓公共設施混在一起，這也造成法拍屋車位糾紛層出不窮。

《104法拍網》舉例，車位屬不動產，要以登記為主，未經地政機關產權轉移是無效．這些法律常識不見得大家都懂，有很多的案例，債務人憑管委會的停車證，出售車位，除了有代書辦理買賣合約外，還找該棟大樓的住戶當見證人，所以買法拍屋大樓時，要先辨明有無車位。

至於該如何辨別法拍大樓有無車位可用以下兩招確認，第一招從歷年來該棟大樓被拍賣案例分析，公共設施比例有無異狀，有車位公共設施比例一定比較偏高。

第二招，查明該拍賣房子，每月繳納管理費金額中，有無含車位清潔費或維修費的數字；並詢問管理員詳細使用情形。

如果確定您產權內含有車位的持分坪數，但又被別人佔用，得標後可先到地政事務所聲請調解；倘若調解不成，再向法院打官司，實務上過程歷經兩、三個月，最後都會得到勝訴判決，取回車位。