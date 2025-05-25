房價狂漲很焦慮！長輩擅自「幫出200萬」買高雄房　台北工程師愣

▲家人擅自買了一間房。（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

一名網友表示，家中長輩替他的未來感到擔憂，於是擅自買了一間高雄的房子，地點在高鐵站附近，總價1500萬元，不過他是在台北有事業，且習慣北部的生活，沒有打算在高雄定居，且突然其來要負擔房貸，讓他很不悅，打算將房子賣掉。對此，信義房屋專家表示，地段雖然不錯，但如果用不到就沒意義。

有網友在PTT發文，「長輩先斬後奏買了高雄高鐵預售屋」，住在高雄的長輩看到房價一直漲，很焦慮，因此直接幫他簽約一間高雄高鐵特區2房預售屋，總價約1500萬元，長輩會先出200萬元，之後再轉讓給他處理，不過事先沒跟他說，又是突然的一筆負擔，讓他感到不被尊重。

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他透露，在台北軟體業工作，一直以來都住在台北，目前月收10萬，年收170萬，另外還有儲蓄跟投資，沒有打算搬到高雄生活，計畫在台北買間房自住就好，「請前輩先進們有建議的想法嗎？」

底下網友熱論，「也是買工作地，這是長輩綁架你回高雄啊！讓你跟他們住近一點」、「你勇敢說你要留在台北吧」、「先繳，就等你想買房再賣就好啊」、「就當投資啊」、「我前屋主也是台北人，買高雄房投資賺錢供參」、「先當投資之後再賣掉吧，還能退的話就看要不要退掉，不過就要先跟長輩講清楚」。

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德建議，如果之後打算在台北工作、生活，不建議在高雄買房，「買房子最好是跟著生活」，原PO想待在台北，買台北的房子就好，雖然高鐵附近是很好的位置，機能也不錯，但如果不是自用的話，也沒有意義了。