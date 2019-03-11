農地炒作變「金地」　全台六萬違章仍無解

▲農地。（圖／農糧署東區分署提供）



記者黃靖惠／綜合報導

房市自2014年反轉，房屋交易量萎縮、價格跟著下修，反觀農地交易量不減、價格還暴漲，學者坦言，農地和工業用地價格相差4、5倍，因為農地價更低，造成各地農地違章工廠接續「長出來」，綜觀全台農地價格漲幅並不亞於住宅地。

政大地政系教授林子欽今天接受訪問時解釋，現行法令下持有農地、農舍作農耕用，並不需要課稅，也就是地方政府無法對農地和地上物課徵土地或房屋之持有稅。

他認為，農地相對住宅或是工業地便宜，兩者價格相差可達4～5倍，因此有些人在農地經營民宿，甚至違規蓋工廠，加上各縣市執法強度不一致，有些違規個案下次稽查可能又是幾年後，且每次開罰幾萬元，與購買工業地成本相較下，長期違規使用農地成本相對更低。

「違章工廠攻佔農地」根據經濟部推估，目前全台農地違章工廠面積達13000公頃，未登記工廠高達61000多間，而行政院對於農地違規工廠態度就是「就地輔導」，眼看明年6月將到期的農地違章工廠輔導大限，外傳經濟部擬訂刪除期限展延，再度引發環團反彈，認為不該就地合法。

林子欽表示，農地違章工廠幾乎遍佈全臺，現在可以採取的方法不外乎是「拆除、展延、合法」三種方法，無論是哪一種解決方式，政府都必須克服變更該付多少變更費、合法性以及展延多久等議題，該如何說服各方、並整合意見考驗著政府。

個別農地地主可以依法申請變更，一旦通過審議，變成住宅地或是工業地，容易導致原先大規模農地被細碎分割。他認為，大規模完整農地本來就少，農地個別變更不僅造成農地數量減少，更有可能造成環境汙染等問題。

2000年之後《農發條例》修法規定，並沒有限定農民才能買，只要是自然人及符合條件者即可買農地，更加速農舍在全台各地遍地開花，甚至部分被違規做為工廠、民宿等。

他表示，實價登錄中的交易農地不僅包含耕作的農地，也可能包含蓋有違規建物、或非農用建築的農地。這些並非以農作為主的農地交易，價格往往明顯高於農業收益可以支撐的價格水準。這突顯不少人買農地並非真正為了耕作，而是將農地視為一個資產。

他說，一旦這類的農地買主比重增加，農地價格水準會被推高，進而形成真正想要務農人士進入農業生產的成本障礙。即便推高的農地價格反應在農產品上，也會造成農產品價格缺乏競爭性。高漲的農地價格，已經成為臺灣農產業進步的一大障礙。

