亞洲境外投資不動產　最受青睞城市「倫敦、香港、上海」

▲亞洲境外投資不動產最受青睞城市為英國倫敦。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者陳韋帆／台北報導

CBRE 世邦魏理仕發佈「2018年亞洲投資者境外不動產投資數據」顯示，由於中國大陸投資者（以下稱中資）當前以資產組合再平衡（rebalance）為主要投資策略，使亞洲資本的境外不動產投資總額明顯下降。2018年全年亞洲投資者投向境外不動產的資金總額共計538億美元，較2017年下降了36％。

世邦魏理仕觀察，2018年中資主要專注優化資產組合，同年下半年更成為境外不動產的淨賣方（net seller），也促使中資在海外不動產投資活躍度降低。與2017年中資境外不動產投資的總額（354億美元）相比，2018年的投資總額明顯減少至75億美元。

根據世邦魏理仕發佈「2018年亞洲投資者境外不動產投資數據」顯示，除了投資規模顯著下降，更多中資開始尋求資產出售以緩解債務壓力，並運用處分所得資金進行其他境外資產部署。

世邦魏理仕亞太區研究部副董事鍾啟文表示，除了中資境外投資步伐放緩，數據結果亦反映出亞洲資本的週期性資產組合再平衡，以及前瞻性投資策略調整趨勢。

從另一個角度來看，中資投資總額的下降實際上也為區域內的新策略性投資者，對於增加境外投資部署的新契機。

進一步觀察亞洲投資者，新加坡、韓國投資者在海外投資熱度持續升溫。2018年新加坡資本的境外不動產投資總額由2017年的209億美元上升到216億美元。韓國資本投向海外不動產的資金總額也由去年的63億美元增長至73億美元。

就投資增速來看，馬來西亞與印度資本表現突出，2018年的投資總額年增率分別為132％和291％。從投資目的地來看，全球各區域市場所吸引的投資佔比與去年同期相比持平。歐洲、中東、非洲區仍然是亞洲資本的境外投資首選，亞洲資本投入此區約215億美元；亞洲區境內則吸引約170億美元的亞洲資本投入，美洲和太平洋區域則分別吸引了116億美元和37億美元亞洲資金投入。

以城市來看，英國倫敦最受投資者青睞，成為亞洲資本投資不動產目的地的首位，倫敦不僅在市場基本面表現強勁，長期以來亦獲得首購族青睞，成為全球城市投資的首選。香港、新加坡和韓國則是亞洲境外投資的主要資本來源地，共同貢獻了85％的亞洲境外投資。

2018年，亞洲跨境不動產投資總額有18％流入倫敦，較2017年上升了5個百分點。香港（9％）、上海（9％）及法蘭克福（4％）等門戶城市依舊受到亞洲投資者垂青，在吸引投資佔比方面都較前一年度持平或上升。

世邦魏理仕亞太區資本市場部主管Tom Moffat表示，亞洲資本仍然存在著強勁的境外投資部署需求，但預計將以更具戰略性的投資佈局並謹選投資目標。此外，對於諸多亞洲投資者而言，部分國家可能因對沖成本因素而導致其投資吸引力下降。