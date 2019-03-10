房屋繼承量飆高衝擊房市　業界籲：稅制改革已刻不容緩

▲房市情境。（圖／記者陳韋帆攝）



記者黃靖惠／綜合報導

台中去年房屋買賣移轉3.99萬棟，只有微幅上漲1.4％，反觀繼承移轉棟數達到5.6萬棟，持續創下新高，三年來已累積近16萬棟，對此臺中市不動產仲介經紀商業同業公會理事長吳本源認為，繼承量爆增應該是受了房地合一稅制影響，政府應提出對房市與稅制更全盤的思考。

隨著2019年前瞻基礎建設條例草案通過，對於各縣市釋放建設大利多，公共建設是推動不動產市場最重要的因素，尤其是軌道建設有利於帶動需求、創造就業、促進人口移動、提高店面價值以及增加觀光產值，外界預期周邊房市交易將再創佳績。

吳本源認為，2019年的不動產交易狀況仍視個案、區域表現，不乏區域破盤價建案支撐交易熱度，由於首購換屋族群仍為主力買盤，且銀行爛頭寸過多，而在房市已軟著陸後，建議政府應推出加強版青年安心成家方案，以鼓勵青年輕鬆擁有自己的家園，此舉也將同時解決餘屋及銀行資金過剩問題。

過去不少人因繼承取得房子後，如果房子位處偏遠或老舊，通常會先賣掉然後買新屋。但房地合一實施後，倘若立即轉售，得動輒繳數百萬甚至上千萬元的稅，乾脆打消賣房換屋的想法，因為一來一往很難買到同樣條件的房子，交易量也跟著打消，稅制改革已經是刻不容緩的時候了。

吳本源表示，回顧2018年全台買賣移轉棟數27.8萬棟，年增約4.5％；拍賣移轉微增至5,234棟；至於繼承移轉棟數達到5.6萬棟，持續創下新高，三年來已累積近16萬棟，但與10年前買賣移轉棟數相比，則可發現拍賣移轉10年來減少約8成，但繼承卻增加57％，看得出是受到房地合一稅的影響，這不吝是種警訊。

他指出，台中市去年3.99萬棟，僅微增1.4％，房地合一稅和暴衝持有稅對房市造成重傷，其中增值稅、持有稅加重，造成房價上漲、商圈空洞化，不單單是房地合一稅與持有稅，房市與稅制的問題需要政府更全盤的思考。

租賃專法快速三讀通過，是實現居住正義重要的一環，他建議，今年政府在實施租賃專法過程中，仍須配套租金全面實價登錄，房東自行出租者也須實價登錄，以免讓不法房東有漏洞可鑽，導致租屋市場資訊透明度原地踏步，健全租屋市場的美意將大打折扣。