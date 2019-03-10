ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

房屋繼承量飆高衝擊房市　業界籲：稅制改革已刻不容緩

ETtoday新聞雲

▲▼新竹房市情境。（圖／記者陳韋帆攝）

▲房市情境。（圖／記者陳韋帆攝）

記者黃靖惠／綜合報導

台中去年房屋買賣移轉3.99萬棟，只有微幅上漲1.4％，反觀繼承移轉棟數達到5.6萬棟，持續創下新高，三年來已累積近16萬棟，對此臺中市不動產仲介經紀商業同業公會理事長吳本源認為，繼承量爆增應該是受了房地合一稅制影響，政府應提出對房市與稅制更全盤的思考。

隨著2019年前瞻基礎建設條例草案通過，對於各縣市釋放建設大利多，公共建設是推動不動產市場最重要的因素，尤其是軌道建設有利於帶動需求、創造就業、促進人口移動、提高店面價值以及增加觀光產值，外界預期周邊房市交易將再創佳績。

吳本源認為，2019年的不動產交易狀況仍視個案、區域表現，不乏區域破盤價建案支撐交易熱度，由於首購換屋族群仍為主力買盤，且銀行爛頭寸過多，而在房市已軟著陸後，建議政府應推出加強版青年安心成家方案，以鼓勵青年輕鬆擁有自己的家園，此舉也將同時解決餘屋及銀行資金過剩問題。

過去不少人因繼承取得房子後，如果房子位處偏遠或老舊，通常會先賣掉然後買新屋。但房地合一實施後，倘若立即轉售，得動輒繳數百萬甚至上千萬元的稅，乾脆打消賣房換屋的想法，因為一來一往很難買到同樣條件的房子，交易量也跟著打消，稅制改革已經是刻不容緩的時候了。

吳本源表示，回顧2018年全台買賣移轉棟數27.8萬棟，年增約4.5％；拍賣移轉微增至5,234棟；至於繼承移轉棟數達到5.6萬棟，持續創下新高，三年來已累積近16萬棟，但與10年前買賣移轉棟數相比，則可發現拍賣移轉10年來減少約8成，但繼承卻增加57％，看得出是受到房地合一稅的影響，這不吝是種警訊。

他指出，台中市去年3.99萬棟，僅微增1.4％，房地合一稅和暴衝持有稅對房市造成重傷，其中增值稅、持有稅加重，造成房價上漲、商圈空洞化，不單單是房地合一稅與持有稅，房市與稅制的問題需要政府更全盤的思考。

租賃專法快速三讀通過，是實現居住正義重要的一環，他建議，今年政府在實施租賃專法過程中，仍須配套租金全面實價登錄，房東自行出租者也須實價登錄，以免讓不法房東有漏洞可鑽，導致租屋市場資訊透明度原地踏步，健全租屋市場的美意將大打折扣。

關鍵字：房市買氣房屋台中不動產仲介經紀商業同業公會

點這裡，留個言吧! FB weibo
  即時掌握財經新聞 快跳上ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

房屋繼承量飆高衝擊房市　業界籲：稅制改革已刻不容緩

台中去年房屋買賣移轉3.99萬棟，只有微幅上漲1.4％，反觀繼承移轉棟數達到5.6萬棟，持續創下新高，三年來已累積近16萬棟，對此臺中市不動產仲介經紀商業同業公會理事長吳本源認為，繼承量爆增應該是受了房地合一稅制影響，政府應提出對房市與稅制更全盤的思考。

1小時前

投資地產一旦漏說房屋......小心住火、居家綜合險會拒賠

資深保險業務員表示，隨著民眾的財產管理風險意識漸升，對於居家綜合保險的保單商品詢問度也增加，但要提醒投保前務必詳實告知其使用狀況，避免發生事故時遭到低賠或是拒賠。

2小時前

張金鶚買房學到兩堂課　章定煊：租VS買、投資VS自住

前台北市長張金鶚購買4千萬房子，但因為過去長年看空房市，引起業界頻繁討論。景文科技大學財務金融系副教授章定煊則認為，張金鶚買屋讓他獲得兩大啟示，一、租不如買　二、投資不如自住。

4小時前

張金鶚回嗆：4000萬買房哪算是豪宅　被扭曲為進場時機不可思議

政大教授張金鶚今天在臉書直接回嗆說「4000多萬，不到60坪還要扣除3分之1公設的居住面積，算是豪宅嗎？」，實在不可思議國會殿堂竟以此質詢央行總裁。

3月9日 12:16

「寶輝一品花園」8字頭變5字頭！　台中七期豪宅交易價落漆　

台中七期豪宅「寶輝一品花園」曾創下一坪81.79萬的紀錄，隨著豪宅市場買氣轉冷，去年實價登錄揭露三筆交易價一坪全部滑落50萬元，其中單價最高一筆25樓戶、總價為1.05億元，一坪約58.1萬元，仍不見六字頭，謄本資料顯示買方為何姓自然人，推測可能與台商燈具事業家族有關。

3月9日 12:00

推動CSR贏得國際肯定　信義房屋獲「年度亞洲最佳報告」獎

信義房屋獲2019「亞洲永續報告獎」最大獎「年度亞洲最佳報告」獎，為此領域中對於永續企業的最高肯定，同時亦獲得「亞洲最佳永續報告獎」、「亞洲最佳線上永續報告獎」、「亞洲最佳職場報告獎」、「亞洲最佳多元化報告獎」。

3月9日 09:00

衰退潮蔓延饒河街商圈！逾10店面待租　藍議員：台北很快輸高雄

台北市東區商圈衰退潮開始蔓延了嗎？鄰近東區商圈的五分埔商圈、饒河夜市等周遭許多店面高掛出租招牌，讓台北市議員王鴻薇不禁擔憂，台北市可能會輸給高雄。

3月9日 08:45

影／嘉泉建設倒閉連三案　「信託」出包？受害者損失數十億

建商烙跑事件層出不窮，統計去年建商倒閉、烙跑、一屋多賣等情事，受害者高達百餘名、初估損失金額約數十億元，其中包含新北市中和嘉泉建設、桃園銘曜建設、基隆碩晟建設。住宅消保會創會理事長吳翃毅指出，端看三個案件，主因都出在「信託」，另外也有要求「一次付現」、「便宜出售」等情況，建議消費者購屋前，在合約細節部分多注意。

3月9日 00:00

法拍車位被「偷賣」　兩招聰明探車位產權　

低價買法拍大樓可別買到「空車位」，有人曾用低價拍到一間10年中古華廈大樓，等到交屋時才發現車位早已被賣掉，求助無門，對此《104法拍網》指出，車位屬不動產，要以登記為主，但實務上很多債務人憑管委會停車證出售車位，且過程一切合法，買家想入手法拍大樓前，到底該如何辨別有無車位？可利用兩招：一、公設比分析有無車位、第二、私下探查。

3月8日 18:46

勤美集團金豬年推案上看200億　草悟道勤美之森4月底推出

勤美集團（1532）旗下璞真建設今（8）日宣布建案「碧湖畔」已銷售6成消息，同時也宣布今年總推案量上看200億元。璞真建設總經理汪家玗表示，近年集團不僅蓋屋，也勤做公益，以此次台中草悟道百億投資案為例，也將結合培訓年輕藝術家、全齡住宅等規劃。

3月8日 18:16

讀者迴響

熱門新聞

七期豪宅交易價落漆　「寶輝一品..

超佛心店租星巴克卻倒了！住戶大..

一個地區兩種房價　自住買盤替下..

他住新莊副都心「像在殯儀館」：..

森之丘降千萬標售　房仲：有點貴..

嘉泉建設倒閉連三案　「信託」出..

房屋繼承量爆增　業界籲稅改救房..

張金鶚買房　章定煊：獲得兩個啟..

倒店大浪打到新竹去　遠傳撐十年..

專家提醒　買房這9家建商要注意

最新新聞更多

房屋......漏說　住火險恐..

張金鶚買房　章定煊：獲得兩個啟..

張金鶚嗆：4000萬買房哪算豪..

嘉泉建設倒閉連三案　「信託」出..

勤美集團金豬年推案　總銷上看2..

北市5處公宅　辦理聯合招租

森之丘降千萬標售　房仲：有點貴..

無殼蝸牛教授　買房為在家中斷氣

億元豪宅明日博標售　17戶全部..

大同「復北」角地　興富發51億..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366