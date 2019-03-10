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去年近7萬女性成為房貸一族　平均購屋約1064萬元

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▲▼義房屋首創「個人化地圖隨選訂閱功能」及「推薦經紀人員」，並增加「萬棟社區」資訊，讓消費者透過網路看屋更方便，亦能依照自身需求主動挑選適合的經紀人員。（圖／信義房屋提供）

▲女性購屋者增加7萬人、比例接近5成。（圖／信義房屋提供）

記者張瑞傑／台北報導

根據聯徵中心資料顯示，去年共有約14.5萬人成為房貸一族，其中有47%的比例為女性，共計有6.9萬人，整體而言去年購屋成為新房貸一族，人數上仍是男多於女，而女性平均購屋金額約為1064萬元，貸款利率為1.77%，購屋面積約44.8坪比男性約少4坪。

常見的女性購屋包括有單身族、存房族或菜籃族，與一般的夫妻購屋等，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，女性購屋人若是單身族群，通常還是考量預算、地段與周邊生活機能，尤其是捷運站周邊更是女性購屋最青睞的購屋區段，至於產品方面，則是以有管理的社區大樓為優先，一方面是安全考量，一方面則是有管理且可以解決丟垃圾與收包裹等問題。

而過去幾年市場景氣較好時，有些菜籃族會投資不動產，也有女性把「存房子」當成保守的理財投資，不過房市景氣轉差後，這類型的女性購屋投資需求減少，另外還有個趨勢則與女權抬頭有關，觀察近年的年輕夫妻首購結婚，可能是雙方各自出資，且房子登記在自己名下較有安全感等因素，因此辦理登記時「夫妻持分各半」的比例有增加的趨勢。

從聯徵中心的統計資料可發現，女性購屋的面積與總價都比男性低上一些，研判除了一般正常家庭的購屋需求以外，應與新時代女性與小資女購屋有關，一方面可能會買在都會區內坪數小一點，但生活機能方便一點的房子，另一方面可能他們多搭乘大眾運輸工具，沒有購置車位的需求，因此面積與總價都比男性購屋少一些。

關鍵字：房產購屋女性貸款7萬

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